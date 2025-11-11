Zemetrasenie v Košiciach. Končia všetci tréneri i športový riaditeľ

KOŠICE. František Straka už nie je trénerom FC Košice. Klub o tom informoval na svojej webovej stránke.
Spolu s ním skončili v klube aj jeho asistenti Ľubomír Kordanič, Matej Čobik Ferčik a Marián Kello. O funkciu prišiel aj športový riaditeľ Marek Sapara.
Spomínanú päticu klub nahradí z interných zdrojov. Dôvodom zmien sú neuspokojivé výsledky a výkony A-mužstva v Niké lige.
„V tabuľke máme sedem bodov, sme poslední a preto sme sa rozhodli zakročiť. Rozhodli sme sa ukončiť spoluprácu s realizačným tímom trénerov a rovnako aj s Marekom Saparom, ktorý bol zodpovedný za športový úsek.
Všetkým by som sa rád poďakoval za ich prácu pre náš klub, nech sa im darí v ďalšej kariére,“ informoval prezident košického FC Dušan Trnka, ktorý dodal, že toto „zemetrasenie“ sa premietne aj do hráčskej skladby A-mužstva.
„Vedením tréningového procesu A-mužstva sme poverili Petra Černáka, ktorý je v našom klube trénerom kategórie U19, jeho asistentmi budú Peter Šinglár, ktorý počas jesennej časti asistoval v B-mužstve, a Jaroslav Kolbas, ktorý vedie družstvo U17.
Ide o dočasné riešenia, kým sa nedohodneme s trénermi nového realizačného tímu. To isté platí aj o riadení športového oddelenia, v ktorom Mareka Saparu dočasne zastúpi Ján Gajdošík, ktorý je športový riaditeľ Akadémie FC Košice,“ prezradil Trnka.
Čech František Straka prevzal trénerskú pozíciu košického A-mužstva začiatkom októbra, keď nahradil krajana Romana Skuhravého.
V tom čase boli futbalisti FC Košice na poslednom 12. mieste so štyrmi bodmi. Odvtedy odohrali päť zápasov, v ktorých získali iba tri body za víťazstvo s Michalovcami.
V uplynulých štyroch ligových dueloch prehrali a naďalej sú na poslednom mieste tabuľky Niké ligy.
Ich odstup na predposlednú Skalicu je 5-bodový. V najbližšom zápase nastúpia v sobotu 22. novembra doma proti Trnave.