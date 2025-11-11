Zemetrasenie v Košiciach. Končia všetci tréneri i športový riaditeľ

František Straka.
František Straka. (Autor: Facebook/FC Košice - oficiálna stránka)
Sportnet|11. nov 2025 o 15:40
Klub prepustil všetkých asistentov trénera.

KOŠICE. František Straka už nie je trénerom FC Košice. Klub o tom informoval na svojej webovej stránke.

Spolu s ním skončili v klube aj jeho asistenti Ľubomír Kordanič, Matej Čobik Ferčik a Marián Kello. O funkciu prišiel aj športový riaditeľ Marek Sapara.

Spomínanú päticu klub nahradí z interných zdrojov. Dôvodom zmien sú neuspokojivé výsledky a výkony A-mužstva v Niké lige.

„V tabuľke máme sedem bodov, sme poslední a preto sme sa rozhodli zakročiť. Rozhodli sme sa ukončiť spoluprácu s realizačným tímom trénerov a rovnako aj s Marekom Saparom, ktorý bol zodpovedný za športový úsek.

Všetkým by som sa rád poďakoval za ich prácu pre náš klub, nech sa im darí v ďalšej kariére,“ informoval prezident košického FC Dušan Trnka, ktorý dodal, že toto „zemetrasenie“ sa premietne aj do hráčskej skladby A-mužstva.

„Vedením tréningového procesu A-mužstva sme poverili Petra Černáka, ktorý je v našom klube trénerom kategórie U19, jeho asistentmi budú Peter Šinglár, ktorý počas jesennej časti asistoval v B-mužstve, a Jaroslav Kolbas, ktorý vedie družstvo U17.

Ide o dočasné riešenia, kým sa nedohodneme s trénermi nového realizačného tímu. To isté platí aj o riadení športového oddelenia, v ktorom Mareka Saparu dočasne zastúpi Ján Gajdošík, ktorý je športový riaditeľ Akadémie FC Košice,“ prezradil Trnka.

Čech František Straka prevzal trénerskú pozíciu košického A-mužstva začiatkom októbra, keď nahradil krajana Romana Skuhravého.

V tom čase boli futbalisti FC Košice na poslednom 12. mieste so štyrmi bodmi. Odvtedy odohrali päť zápasov, v ktorých získali iba tri body za víťazstvo s Michalovcami.

V uplynulých štyroch ligových dueloch prehrali a naďalej sú na poslednom mieste tabuľky Niké ligy.

Ich odstup na predposlednú Skalicu je 5-bodový. V najbližšom zápase nastúpia v sobotu 22. novembra doma proti Trnave.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
14
9
4
1
35:17
31
V
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
13
9
3
1
30:18
30
V
V
V
P
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
14
8
4
2
27:12
28
V
V
V
P
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
13
7
2
4
24:13
23
P
V
V
R
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
14
5
4
5
21:21
19
P
R
P
P
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
13
5
3
5
21:23
18
V
P
V
R
P
7
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
14
5
1
8
13:24
16
V
P
P
R
P
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
14
3
6
5
16:22
15
V
P
V
R
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
14
4
3
7
17:24
15
P
R
P
V
V
10
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
14
2
6
6
12:20
12
P
R
P
R
R
11
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
13
3
3
7
13:19
12
P
R
R
P
V
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
14
2
1
11
18:34
7
P
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

