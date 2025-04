Aj Skuhravý priznal, že Podbrezová bola lepšia. Tých remíz je už veľa, povzdychol si Smékal

KOŠICE. Ani expresný gól Daniela Smékala po fatálnej chybe košického brankára Dávida Šipoša a niekoľko vyložených šancí, najmä v druhom polčase, nestačili Podbrezovej v Košiciach na dosiahnutie vytúženého druhého jarného víťazstva. Košičania už po pätnástich minútach vyrovnávali Michalom Faškom z pokutového kopu po faule na Lukáša Fabiša. Domáci necelých desať minút pred koncom za minútu dvakrát prežili klinickú smrť po zakončeniach striedajúceho Lionela Abateho.

Ten sa najprv ocitol sám pred brankárom Dávidom Šipošom, dokázal ho obísť a z uhla posielal loptu do prázdnej bránky. Ale z bránkovej čiary ju hruďou poslal do bezpečia košický obranca Nassim Innocenti.

Po následnom rohu a do šestnástky vrátenom centri Abate poslal hlavou loptu do tyčky a cestu do bránky Košíc si nenašla ani dorážka Filipa Mielkeho. Košičania tak napokon boli spokojní aj s bodom a s tým, že ani v štvrtom vzájomnom zápase sezóny s Podbrezovou neprehrali. Podbrezovčanom sa bod po dobrom výkone málil a hoci sa im konečne podarilo streliť gól v Košickej futbalovej aréne, ich séria bez víťazstva sa natiahla na deväť zápasov. VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Pobdrezová v Niké lige

Začiatok ako zo zlého sna Začínala sa tretia minúta zápasu, Podbrezovčania vysoko napádali rozohrávku Košíc a tak Dávid Gallovič poslal loptu domov k brankárovi Šipošovi. Ten si ju ešte posúval, ale odkopnúť ju už nedokázal, keďže k nemu rýchlo dostúpil Daniel Smékal a lopta sa od neho dokotúľala do siete.

„Chceli sme aktívne napádať, aj brankára. Mal som to blízko a bolo to aj so šťastím. Veľakrát sa už stalo, že si ma brankár zasekol, ale tentokrát našťastie nie,“ opísal gólový moment Smékal. Brankár Šipoš priznal, že tentokrát by bolo asi lepšie, keby loptu jednoducho odkopol. „Chcel som to konštruktívne rozohrať, nechcel som to odkopnúť, ale asi som mal. Niekedy je to lepšie. Ale chceme hrať konštruktívne. Chyba sa stala, mrzelo ma to kvôli mužstvu. Ale vytiahol som loptu, hodil ju ku stredu a snažil sa koncentrovať na ďalší výkon, aby sme už ďalší gól neinkasovali a veril som, že to otočíme. Myslím, že tá naša reakcia bola dobrá, najmä v prvom polčase. V tom druhom to už bolo ťažšie najmä po tom našom náročnom týždni,“ dodal Šipoš, ktorý to Smékalovi vrátil ešte prvom polčase, keď takmer na bránkovej čiare výborne zastavil jeho hlavičku. Niarchos dobiedzal, Faško neustúpil Košičania sa do zápasu dokázali rýchlo vrátiť. Po štvrťhodine hry najprv po súboji s Mielkem skončil na zemi v šestnástke hostí Fabiš, lopta následne padla na Mielkeho ruku a rozhodca Peter Ziemba ukázal na biely bod. Situáciu dlhšie vyhodnocoval aj VAR a penalta bola napokon za faul na Fabiša.

Loptu si zobral Michal Faško, nedal ju ani dobiedzajúcemu Ioannisovi Niarchosovi a premenil už tretiu košickú penaltu v rade. „Som druhý najstarší v tíme a už tu mám nejakú pozíciu. Keď som bol mladší a chcel som ísť kopať penaltu, tiež mi to niekoľkokrát starší hráči nedovolili,“ komentoval situáciu Faško, ktorý na jar strelil gól alebo poslal gólovú prihrávku v takmer každom domácom zápase. „Vyzerá to tak, že musím hrať zápasy len doma zápasy, lebo keď opustím Košice, niekedy sa na to nedá pozerať. Musím aj ja pridať, lebo tie posledné dva zápasy vonku fakt neboli dobré,“ priznal istú stratu formy. Pokojná cesta autom „Myslím si, že sme trošku upustili z toho, čo nám fungovalo pred niekoľkými týždňami. Ľahko sme strácali loptu, niekedy sme ju zbytočne dlho držali. A hoci to nerád hovorím, môžeme byť radi za bod, pretože Podbrezová tam mala dve, tri, možno štyri vyložené šance,“ dodal Faško, ktorý bol s remízou spokojný aj z iného dôvodu.

V zápase s Podbrezovou opäť stál proti svojmu mladšiemu bratovi Šimonovi, v druhom polčase ho chvíľu aj chlácholil, keď po ich vzájomnom súboji skončil mladší z Faškovcov na zemi a museli ho ošetrovať. „Ideme teraz spolu v aute domov, lebo idem za malým, ktorý je u našich rodičov. Určite to celé preberieme. A keď to poviem odľahčene, je dobré, že ani jeden z nás nevyhral a cesta tak bude pokojnejšia,“ pousmial sa Faško starší. Poučenie z náročného týždňa Aj tréner Skuhravý po zápase priznal, že Podbrezová bola lepšia. Potešilo ho najmä to, že sa jeho zverenci dokázali po rýchlom góle vrátiť do zápasu. „Bol to veľmi zaujímavý zápas a pre nás veľmi poučný a náročný. V celom kontexte bola Podbrezová o kúsok lepšia ako my. Bola nebezpečnejšia po našich stratách v prechodovej fáze, kde nás to veľmi bolelo, predovšetkým v závere zápasu. Po tom brutálnom začiatku, po stredajšom zápase a po tom vlastnom góle som mal o chlapcov trochu strach. Musím povedať, že ma veľmi potešili, najmä v prvých šesťdesiatich minútach zápasu. Ako sa do zápasu vrátili, akým spôsobom hrali a najmä v prvom polčase mi urobili veľkú radosť,“ hodnotil Skuhravý.

O poučnej skúsenosti z anglického týždňa, v ktorom Košičania najprv v nedeľu cestovali do Dunajskej Stredy a v stredu do Žiliny, hovoril aj brankár Šipoš. „V rámci možnosti sme tento týždeň ako tak zvládli, samozrejme výsledkovo aj herne to mohlo byť oveľa, oveľa lepšie, ale je to pre nás taká poučka a nová informácia. Verím, že si z toho zoberieme maximum, aby sme takéto týždne zvládali v budúcnosti lepšie,“ dodal Šipoš. Remízoví králi z Pobrezovej Podbrezovčanom sa bod po zápase pochopiteľne málil. „Je to veľká škoda. V závere sme tam mali dosť situácií na to, aby sme si odtiaľ odviezli tri body. Veľmi sme to chceli, lebo tá séria bez víťazstva nie je naozaj nič príjemné. A kde inde ho dosiahnuť ako tu, na výbornom ihrisku. Začali sme veľmi dobre, Vleteli sme do nich, lebo sme vedeli, že budú po náročnom týždni trochu unavení. Potvrdilo sa to. Dali sme úvodný gól, ale opäť sa nám stalo to, čo už niekoľkokrát predtým. Takmer hneď sme dostali gól, čo by sa nám nemalo stávať,“ rozhovoril sa o zápase Daniel Smékal, ktorého prekvapila informácia, že sa stal autorom historicky prvého gólu Podbrezovej na novom košickom štadióne.

Podbrezová je na jar remízovým kráľom ligy. Z jedenástich zápasov si až v siedmich so súpermi delila body. „Hovoril som si to už na striedačke, že tých remíz je veľmi veľa a je to obrovská škoda. Lebo v zápasoch máme dosť šancí na to, aby sme ich mohli vyhrať,“ povzdychol si Smékal. Chceli a využili únavu Košíc Rovnako ako Smékal, aj tréner Štefan Markulík po zápase priznal, že do Košíc cestovali s cieľom využiť únavu domácich z náročného týždňa a získať tri body. „Z našej strany to bol dnes veľmi dobrý výkon. Vďaka aktívnemu pressingu sme išli do vedenia a aj potom sme hrali to, čo sme si povedali a mrzí ma len ten zbytočne inkasovaný gól z pokutového kopu. Vedeli sme, že náročný program domácich, môže spôsobiť to, že v druhom polčase bude naša prevaha oveľa výraznejšia, čo sa aj reálne potvrdilo. Druhý polčas absolútne splnil tie parametre, ktoré sme tu dnes chceli. Boli sme lepší, nebezpečnejší, vytvorili sme si veľa dobrých pozícií a v niektorých sme zbytočne loptu preberali či spomaľovali,“ povedal o zápase Markulík, podľa ktorého pohoreli najmä v závere druhého polčasu.

„Od sedemdesiatej minúty sme mali tri alebo štyri čisté gólové šance, kedy sme mohli ten zápas zlomiť na svoju stranu. Bohužiaľ, momentálne sme vo fáze, kedy sa nám nedarí premieňať ani stopercentné šance. Moje mužstvo dnes môžem pochváliť, chalani pracovali výborne a myslím si, že sme dnes z Košíc mali odchádzať s troma bodmi,“ dodal Markulík. Tabuľky Niké ligy Skupina o titul:

Názov družstva Družstvo Z V R P Skóre B Forma 1 ŠK Slovan Bratislava futbal ŠK Slovan Bratislava futbal 29 19 6 4 66 : 35 63 P V R V V 2 MŠK Žilina MŠK Žilina 28 14 9 5 48 : 31 51 R R P V P 3 FC Spartak Trnava FC Spartak Trnava 28 13 10 5 43 : 29 49 P V P P R 4 FK DAC 1904 Dunajská Streda FK DAC 1904 Dunajská Streda 29 11 12 6 46 : 32 45 V V R R R 5 FC KOŠICE FC KOŠICE 29 9 11 9 41 : 35 38 R R P V R 6 FK Železiarne Podbrezová FK Železiarne Podbrezová 29 7 13 9 36 : 38 34 R R P R P Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa: