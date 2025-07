Od eufórie ku krutému vytriezveniu. Košice sa zľakli triumfu, kalich horkosti vypili do dna

Bielorusi postupne hru vyrovnali, hoci nebezpečnejší boli stále domáci, ale definitívny klinec do rakvy v podobe tretieho gólu do prestávky zatĺcť nedokázali.

„Jakub Jakubko podal s Janom Krivákom z môjho pohľadu fantastický výkon. Ja s jeho chybou dokážem žiť. Ale musel by som byť veľmi sprostý, lebo sa stalo to, o čom tri štvrte roka hovoríme, že jednoducho nesmieme robiť.

„Veril som, že vyrovná. Má veľmi veľkú úspešnosť pri penaltách, kopal ich v Ružomberku aj v Dunajskej Strede a málokedy sa mýlil. Ale stane sa to, je to proste futbal, oni tú svoju penaltu premenili, my nie,“ povzdychol si po zápase brankár Šipoš.

Strata sebavedomia, málo kombinácie

Košičania mali minimálne na viackrát po zápase spomínanú remízu, ale najmä v druhom polčase sa ukázalo viacero vecí, na ktorých musia pracovať. Navyše dokonale pocítili, čo je európsky futbal, keď skúsení Bielorusi dokonale vytrestali každé jedno zaváhanie.

„V prvom rade chcem poďakovať fanúšikom za fantastickú atmosféru. Aj teraz, keď som si pozrel tie kritické situácie, si myslím, že sme im ponúkli celkom zaujímavé divadlo s trošku smutnejším koncom pro nás.

V prvom polčase fungovali veci, ktoré sme chceli. Napriek tomu tam boli situácie, keď sme nemali herné sebavedomie pri kontrole hry.

To, čo sa stalo v druhom polčase nebolo o tom, že by súper niečo zmenil. My sme začali hrať pasívne. Dostali sme góly nie z nejakých vyložených šancí, ale zo situácii, ktoré sa v zápase dejú štandardne a mužstvo by ich malo zvládať.