Slovensko o miestenku v európskych pohároch nepríde. UEFA schválila náhradu za DAC

Vyústila do hlasovania o prípadnom náhradníkovi za DAC, ktorý by mohol zaujať uvoľnené miesto slovenského zástupcu v spomínanej európskej súťaži.

Do hlasovania sa zapojili všetky kluby Niké ligy a nadpolovičnou väčšinou rozhodli o tom, že prípadným náhradníkom budú Košice ako najvyššie postavený tím v tabuľke Niké ligy 2024/2025.

Spoločne s hlasovaním o potenciálnom náhradníkovi vtedy hlasovali kluby aj o spôsobe doplnenia Rozpisu súťaže riadenej ÚLK, aby podobnej situácii v budúcnosti dokázali predísť.

Ak by sa niekedy zopakovala a došlo by k vylúčeniu slovenského klubu z pohárovej európskej súťaže zo strany UEFA, náhradným družstvom by automaticky bol najlepšie umiestnený tím v ligovej tabuľke uplynulej sezóny.