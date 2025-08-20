ONLINE: FC Jelka - FC DAC Dunajská Streda dnes, Slovnaft Cup LIVE (2. kolo)

JELKA. Futbalisti FC Jelka a FC DAC 1904 Dunajská Streda dnes hrajú zápas druhého kola Slovnaft Cupu 2025/2026.
Jelka porazila Kostolné Kračany v prvom kole, čím si zaistila konfrontáciu s prvoligistom. DAC odohrá prvý zápas v tohtosezónnej edícii Slovnaft Cupu, nakoľko bol priamo nasadený do druhého kola.
ONLINE PRENOS: FC Jelka - FC DAC 1904 Dunajská Streda (futbal, výsledky, 2. kolo, Slovnaft Cup, streda, naživo)
Slovenský pohár - Slovnaft cup 2025/2026
20.08.2025 o 17:00
Jelka
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Dunajská Streda
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu slovenského pohára Slovnaft Cupu medzi FC Jelka a DAC 1904 Dunajská Streda.
Jelku dnes čaká futbalový sviatok. Obec s približne 4-tisíc obyvateľmi si v úvodnom kole pohára poradila s Kostolnými Kračanmi 1:0 po penaltách. Mužstvo z 5. ligy odštartovalo sezónu s víťazstvom a dvoma remízami, pričom aktuálne figuruje na 7. mieste so skóre 6:5.
Dunajská Streda ako účastník najvyššej súťaže začala nový ročník Niké ligy remízou 1:1 s Michalovcami. Po víťazstve 2:0 nad Ružomberkom však prišla ďalšia deľba bodov, keď sa súboj v Prešove skončil nerozhodne 0:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.