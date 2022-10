Slovan sa konečne dočkal výhry, vo Švajčiarsku zaskočil Bazilej

/zdroj: RTVS/

Vladimír Weiss st., tréner Slovana: "Sme radi, že sme takpovediac vstali z mŕtvych. Všetko je v skupine otvorené. Máme tri zápasy na to, aby sme dokázali postúpiť. Dnes to bol obetavý a taktický výkon. Súpera sme prakticky nepustili do vyloženej šance, až na hlavičku v závere. My sme mali okrem gólov ešte 2-3 momenty, ktoré sme pri lepšej realizácii mohli premeniť na ďalšie góly a bolo by skôr rozhodnuté.

Výborne hrala naša defenzíva a boli sme nebezpeční aj vpredu. Takto sa bojuje v Európe. Máme ešte kondičné resty, napríklad aj Vlado (Weiss ml.), u ktorého to ešte nie je na celý zápas a sily už v takýchto ťažkých zápasoch chýbajú. Rovnako tak aj Čakvetadze či Zmrhal. Horní hráči veľa nabehajú a musia byť potom striedaní. Je to pre nás veľké víťazstvo, ale musíme ho potvrdiť aj doma.

Verím, že v nasledujúcom zápase bude vypredané Tehelné pole. Máme týždeň na to, aby sme vypredali štadión. Teraz sa pozeráme na nedeľný zápas s Trenčínom, v ktorom budeme rotovať so zostavou. Hrať však budú aj niektorí hráči, ktorí hrali aj dnes, keďže máme maródku. Ďakujem všetkým fanúšikom, ktorí za nami prišli do Bazileja. Dnes sme spolu všetci držali ako jedna rodina."

Lukáš Pauschek, strelec prvého gólu Slovana: "Pred zápasom sme si povedali, že pokiaľ sa chceme udržať v hre (o postup), tak musíme uhrať nejaké body, ideálne zvíťaziť. Myslím si, že zaslúžene sa nám to podarilo. Bazilej má silné mužstvo, ale my sme konečne hrali ako tím. To bolo dnes najdôležitejšie. Som asi ešte viac než sviatočný strelec a teší ma, že to vyšlo v takomto zápase. 'Čakves' si vzal loptu a videl som, že sa pozerá na krížny center. Tak som sa rozbehol, nik so mnou nešiel, zostal som tam úplne sám a chvalabohu mi to tam padlo."