ONLINE: FC Barcelona - Paríž St. Germain dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)

ONLINE PRENOS: FC Barcelona - Paríž St. Germain (Liga majstrov, 2. kolo, streda, výsledky)
Liga majstrov 2025/2026
01.10.2025 o 21:00
2. kolo
Barcelona
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Paríž
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 2. kola skupinovej fázy Ligy majstrov, v ktorom sa stretnú FC Barcelona a Paríž Saint-Germain.
FC Barcelona vstupuje do tohto zápasu vo výbornej forme. V La Lige naposledy zdolala Real Sociedad 2:1, čo ju posunulo na čelo tabuľky o bod pred Real Madrid. Katalánci ťahajú sériu šiestich víťazstiev zo siedmich posledných duelov vo všetkých súťažiach, pričom len raz remizovali. Pozitívnou správou je návrat mladíka Lamine Yamala. Zápas však výrazne ovplyvnia aj absencie – mimo hry je zranený brankár Joan García aj krídelník Raphinha. V bránke tak dostane príležitosť skúsený Wojciech Szczęsny.
Paríž Saint-Germain
Paríž Saint-Germain vstupuje do Ligy majstrov ako obhajca trofeje a rovnako sa môže pochváliť solídnou formou, keď vyhral štyri z posledných piatich zápasov vo všetkých súťažiach. Mužstvo však trápi maródka – mimo hry sú Marquinhos a mladík Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia ešte nie je v plnej kondícii a výraznou stratou je aj Ousmane Dembélé, čerstvý držiteľ Zlatej lopty. Na druhej strane sa do zostavy vrátil Joao Neves, ktorý posilní stred poľa.
