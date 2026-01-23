Hancko majiteľom, Pekár riaditeľom, Hlohovský je tréner a už sa zapojil aj Kucka

Futbal v Prievidzi bol po hlbokom páde z najhoršieho vonku už pred pár rokmi, vlani postúpili baníci vďaka nezadržateľnej jari do tretej ligy Západ, no už takto rok v zime sa v klube FC Baník Prievidza začala nová éra.
Stopercentným majiteľom baníckeho klubu z hornej Nitry sa totiž stal 28-ročný reprezentačný ťahúň Dávid Hancko, ktorého, mimochodom, vyhlásili skraja tohto týždňa za tretieho najlepšieho slovenského športovca roka a ktorého v lete kúpilo slávne Atletico Madrid.
Rodák z 42-tisícovej Prievidze si po svojej vlaňajšej top sezóne v prvom júnovom týždni v rámci dovolenky aj zatrénoval s baníkmi, ktorí sa vtedy chystali na stretnutie predposledného kola štvrtej ligy v Dubnici nad Váhom, keď už mali postup istý a bol to pre nich ohromný impulz.
Majiteľ FC Baník zožal aj túto stredu pochvalu od trénera Diega Simeoneho po stretnutí 7. kola ligovej fázy Ligy majstrov Galatasaray Istanbul – Atletico Madrid (1:1) za tradične spoľahlivý výkon na poste stopéra, hoci priamy postup do osemfinále elitnej súťaže sa Madridčanom vzdialil.
Baník ťahajú exligisti
Na kľúčových postoch prievidzského futbalu dnes figurujú aj ďalší odchovanci klubu so skúsenosťami s profesionálnym futbalom.
Športovým riaditeľom je Štefan Pekár, bývalý hráč Spartaka Trnava, s ktorým získal za Nestora El Maestra aj slovenský titul, hlavným trénerom je bývalý najlepší strelec prvoligovej sezóny 2016/2017, keď získal so Žilinou aj majstrovský titul Filip Hlohovský, jedným z jeho asistentov je „exligový“ kondičný tréner Trnavy a Zlatých Moraviec Milan Ivanka, no a do tréningového procesu sa po zranení kolena zapojil tento utorok Juraj Kucka, ktorého nedávny telefonát o konci reprezentačnej kariéry Calzonu vôbec nepotešil.
Bývalý hráč hviezneho AC Miláno sa následne rozlúčil na Tehelnom poli aj so Slovanom Bratislava, no ešte počas liečby zraneného kolena sa sľúbil kamarátom z materského klubu Hanckovi, Pekárovi a Hlohovskému.
S profíkmi sa dnes teší aj Dávidov otec a konateľ FC Baník Ján Hancko, ktorý, mimochodom, doviedol v sezóne 2022/23 čierno-zelených - ako tréner - k postupu z piatej ligy Severozápad ZsFZ. K prieniku do štvrtej ligy vtedy prispel aj 28-gólvý hráč Hlohovský - ako najlepší strelec 28-kolovej súťaže.
Profesionál sa vracia
„Juraj Kucka začal trénovať s mužstvom tento týždeň v utorok, nechceme nič uponáhľať, no verím, že jeho koleno postupne sa zvyšujúcu záťaž zvládne. V utorok sa zapojil do bežeckej prípravy a prihrávkových cvičení,“ informoval Sportnet 37-ročný kouč Filip Hlohovský, ktorý si v tomto prípade nechá poradiť aj prvou ligou ošľahaným Milanom Ivankom, ktorý má na starosti kondičnú prípravu.
Celé Slovensko pozná Juraja Kucku ako veľkého pedanta v príprave aj s netradičnými či extrémnymi metódami.
Napríklad, v tohtotýždňových mrazoch stíchla celá kabína, keď videla svojho nového spoluhráča ako vybehol na tréning v letnom oblečení v turfoch a drese s krátkym rukávom bez nátelníka.
Ak pôjde všetko podľa plánu a pred prvým jarným kolom a stretnutím Prievidza – Malacky ohlási klub jeho štart povedzme v strede poľa, počet divákov môže lámať treťoligové rekordy. O to viac, že najlepší z tria vlaňajších štvrtoligistov mal už na jeseň doma v priemere skoro až tisíc divákov.
Ak by však čierno-zelení začali postupne ešte miešať karty na najvyšších priečkach, v športovom meste by mohol nastať - po rokoch opäť raz – veľký futbalový boom.
Čierneho koňa pribrzdil štart
V predsezónnych treťoligových kuloároch sa aj napriek direktívnemu zaradeniu troch béčok prvoligistov a jedného druholigistu, označovala za čierneho koňa súťaže práve Prievidza.
Nováčika však pri trojbodovom systéme pribrzdili hneď na štarte prvé štyri kolá, v ktorých zakaždým „iba“ remizoval. „Nech to nevyznie zle, ale predovšetkým v prvých troch zápasoch to boli smolné remízy.
V Malackách sme viedli 2:0 a domáci nakoniec vyrovnali po góle z 90. minúty. Doma so Šaľou sme otočili na 2:1, no hostia nakoniec vyrovnali v 93. minúte, no a na Myjave sme napriek vylúčeniu Martina Filkorna už v 14. minúte otočili po góloch Borisa Polevku a Jozefa Balčiráka na 2:1, ale domáci vyrovnali tri minúty pred koncom na konečných 2:2. Naša hra nebola vôbec zlá, len bodov sme mali získať o čosi viac,“ obzrel sa lodivod Hlohovský.
Lenže vo 4. kole prichádzali na hornú Nitru Nové Zámky s plným bodovým ziskom a bez inkasovaného gólu, kým domáci mali tri body a skóre 6:6.
Návšteva 1133 divákov videla zápas ako remeň a štvrtú deľbu baníkov v rade (1:1), keď prvý polčas vyhrali Novozámčania po premenenej penalte Róberta Ešeka.
„Naozaj to bol dobrý zápas, my sme vyrovnali Borisom Polevkom krátko po prestávke a potom sa hralo hore-dole. Víťazstvo sme mohli strhnúť na svoju stranu, ale treba povedať, že súper druhý pokutový kop nepremenil a body sa delili tentokrát zaslúžene.“
Prvé víťazstvo v Beluši
„V úvode sme zaplatili povestnú nováčikovskú daň, naše mladé mužstvo pocítilo istý rozdiel medzi štvrtou a treťou ligou, kde sa chyby trestajú viac a najmä tie záverečné minúty neboli naozaj optimálne. Mužstvu som však stále veril a v piatom kole v Beluši už podalo optimálny výkon takmer po celý hrací čas.
Po dvoch zlepených góloch Borisa Polevku a Andreja Koryťáka sme vyhrali prvý polčas 2:0 a celý zápas 2:1.“
Išiel ambiciózny nováčik do doma silnej Beluše s ultimátom víťazstva, pýtame sa priamo.
„To nie, musím však povedať, že reakcia mužstva bola výborná. V Beluši sme odohrali najlepší prvý polčas za ostatné roky a viesť sme mohli určite aj vyšším rozdielom ako 2:0.“
Krátko po zmene strán však domáci znížili na 2:1. „Tie predchádzajúce výsledky a najmä závery mali hráči v hlavách, no všetci doslova dreli a nepripustili piatu remízu, naopak mohli sme náskok zvýšiť.
Po záverečnom hvizde popadali všetci chalani od únavy a aj od šťastia na trávnik. Bola tam emócia, ako keď sme vlani definitívne a v predstihu rozhodli o postupe,“ hovoril spokojný Hlohovský. Mimochodom, v Beluši nezvíťazil okrem Prievidze na jeseň už nikto iný.
Výbuch s béčkom Petržalky
Nasledovnú úspešnú šnúru štyroch víťazstiev v rade preťala v 9. kole krutá prehra 5:0 na hlavnom štadióne AS Trenčín s B-tímom nikéligistu, ktorý sa stal nakoniec jesenným kráľom.
„V tom období nám nepomohla ani menšia viróza v mužstve, ale kvalitné a aj víťazné zápasy sme potom odohrali napríklad s béčkami v Dunajskej Strede či doma s Komárnom.“
Ešte predtým baníci naplno bodovali doma s Galantou (4:1) či Častkovcami (3:2) a plusové body priviezli po cennom víťazstve z Veľkých Ludiniec.
V 12. kole však prišiel nepochopiteľný výbuch doma s predposlednou Petržalkou B a ťažká prehra 5:0, keď už do polčasu svietilo na tabuli šokujúcich 4:0.
„Naozaj to bol výbuch mužstva, ktorý sa už nesmie opakovať. S hráčmi pracujeme aj po mentálnej stránke, no takéto niečo si už len kvôli našim divákom nebudú môcť viac dovoliť.“
Prievidza dodala až štyroch hráčov do krajského výberu na turnaj Regions cup. „Naši hráči Boris Polevka, Martin Filkorn, Jozef Balčirák a Andrej Koryťák odohrali vtedy viac zápasov v krátkom slede a s ligou mali toho v našich podmienkach na svojich pleciach viac, sme však radi, že boli reprezentovať región a aj klub.“
Najvyššie z nováčikov
Najlepší z tria nováčikov zimuje na piatom mieste s dohľadom na stupne víťazov, trojbodovou stratou na tretie Nové Zámky a osembodovou na prvý AS Trenčín B.
„K úplnej spokojnosti mi chýbajú tri či štyri body zo spomínaného úvodu, ale stále si veríme a dúfame v úspešnejšiu jarnú časť. Verím, že sme posledné slovo ešte nepovedali,“ naznačil vysoké ambície pred odvetami.
„Za najslabší výkon považujem jednoznačne ten domáci s béčkom Petržalky, naopak, mužstvo ukázalo charakter na Myjave, kde sme v dlhom oslabení dosiahli výsledok 2:2 a kde chytila jediný bod už iba Galanta. Vynikajúci prvý polčas sme odohrali v Beluši.“
Najlepším strelcom mužstva bol na jeseň Boris Polevka, ktorý dal 10 gólov, kým krídelník Jozef Balčirák, ktorý ťahal mužstvo gólovo minulú jar v štvrtej lige, sa presadil iba trikrát.
„Som rád, že máme v tíme hráčov, ktorí sa dokážu zastúpiť napríklad aj streleckou efektivitou a verím, že na jar sa pridajú ďalší,“ hovorí bývalý prvoligový kanonier.
Kapitán mužstva Polevka dal zo svojich 10 tri góly víťazné a figuruje za 11-gólovým Csémym, ktorý hral v jeseni za Senec a 13-gólovým Častkovčanom Veljacom na treťom mieste v celkovom poradí.
Nováčik mal na domácich zápasoch v tretej lige priemernú návštevnosť až 900 divákov.
„Ľudia v Prievidzi dobrý šport obľubujú, nás veľmi teší, že už aj na futbal začali po čase chodiť vo väčšom počte. Klub má svoje ciele, verím preto, že už na jar, keď budeme hrať dobrý futbal a v tabuľke prípadne stúpať, tak prídu ešte vo vyššom počte.“
Sústredenie hneď na úvod
Aby sa na hornej Nitra hralo v odvetách o špicu tabuľky, baníci hneď na druhý deň zimnej prípravy odcestovali na týždňové sústredenie na južnú Moravu do Valtíc.
„Trénovali sme dvojfázovo, boli tam vhodné podmienky a všetko potrebné k dispozícii. Prvý prípravný zápas sme hrali už v sobotu 17. januára na umelej tráve v Novákoch,“ kde Baník zdolal lídra štvrtej ligy FC Nitra 5:3.
„Bol to veľmi dobrý prípravný zápas, v ktorom sme do prestávky otočili z 0:2 na 3:2 a potom sme zapojili aj lavičku vrátane troch dorastencov.
FC Baník Prievidza – FC Nitra 5:3 (3:2)
Góly Prievidze: Polevka 2, Laktionov 2, Lutk
Zostava Prievidze: Elischer – Šinko, Štrbák, Ambróz, Filkorn, Lutka, Urgela, Quinteros, Polevka, Laktionov, Balčirák. 2.polčas: Čulák – Subotenko, Hudák, Argyusi, Filkorn, Zedek, Urgela, Koryťák, Laktionov, Polevka, Joao (Lamin, Štefan, Lahký, Lihocký)
Ako hroťák sa v oboch dejstvách predstavil aj ofenzívny 21-ročný Ukrajinec Dmytro Laktionov, ktorý je odchovancom Arsenalu Kyjev a ktorý už bol aj v Podbrezovej, Pohroní či béčku Slovana Bratislava.
„Hráči ukázali proti Nitre dobrú mentalitu, keď museli otáčať z 2:0, teší ma tiež, že sa dobre ukázali aj traja naši dorastenci.
Túto sobotu hráme v Radvani s kvalitným treťoligovým béčkom Dukly Banská Bystrica a verím, že aj tento zápas nám niečo dá. Stále pracujeme na kondícii a aj systémových a taktických veciach, no a tiež hľadáme ešte aj posily, pretože do jari chceme ísť čo najsilnejší.“
Laktionov sa hneď zapísal
Na prvom tréningu ešte pred odchodom do Valtíc sa objavili mená ako Čulák, Elischer, Jelšic, Filkorn, Zábojník, Subotenko, Argyusi, Mašlanka, Ambróz, Šinko, Koryťák, Polevka, Lutka, Zedek a Balčirák. Väčšinou kvôli zraneniam a aj iným dôvodom chýbali Kucka, Bryndziar, Pavličko a Konečný.
Trénerovi však bude definitívne chýbať kvôli práci a aj novému angažmánu v zahraničí užitočný Roman Litwiak, no a s Brazílčanom Wesleym už nepočíta kvôli limitu štyroch cudzincov. Na hosťovanie do Bojníc pustil klub 19-ročného Matúša Svrčeka.
Z nových tvárí sa na prvom tréningu objavili aj Hudák, Quinteros, Sunday a Urgela, z ktorých však všetci nepokračujú. „Odvtedy sa v kádri udialo niekoľko zmien a s niektorými z nových hráčov sme sa už rozlúčili. Buď kvôli tomu, že nezapadali do našej koncepcie, alebo že hľadáme iné typy.
Z nových zostali Brazílčan Quinteros, ktorý prichádza z Malaciek, tiež Ukrajinec Laktionov, ktorý bol na jeseň v druholigovom Lipotovskom Mikuláši a ktorý dal hneď v príprave proti FC Nitra dva góly.
Tieto záležitosti doťahuje športový riaditeľ Štefan Pekár, s ktorým spolupracujem na dennej báze. Poznáme sa dlhé roky a prakticky neustále ústretovo riešime záležitosti okolo mužstva či aktuálne zmeny v kádri.
Čaká na výsledky prijímačiek
Filip Hlohovský hrával za Trenčín, Slovan Bratislava, Senicu, so Žilinou získal spomínaný majstrovský titul. Na sklonku kariéry si vyskúšal aj život v Južnej Kórei, keď hral za tamojší Seongnan FC, aby sa cez Podbrezovú vrátil pred päť a polrokom do svojho materského klubu ešte ako hráč. Postupne ho však chytilo za srdce trénerské remeslo a z asistenta trénera Jána Hancka sa stal kouč, ktorý už má aj jeden úspech.
Práve vďaka dosiahnutému postupu má dnes výnimku a môže viesť mužstvo v tretej najvyššej súťaži. „Teraz už mám za sebou aj prijímačky na štúdium trénerskej
A licencie a v týchto dňoch čakám v pošte oznámenie o výsledku,“ vysvetlil nádejný tréner.