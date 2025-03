Aj majster sveta sa pri ňom učil. Kultový hrdina Slovana sa vracia

Nigro v sobotu opäť zavíta do Bratislavy. Vo fanzóne na Tehelnom poli bude mať autogramiádu. A bude mať aj čestný výkop pred ligovým zápasom Slovan vs. Podbrezová.

„V Taliansku som pôsobil šesť rokov a ďalší rok ešte aj vo Francúzsku. Môj agent mi potom povedal: Fabio, prečo by si nešiel do Slovana na skúšku? Ich najlepší hráč Peter Dubovský odchádza do Realu Madrid a potrebujú práve takého hráča ako ty.

„Už som dal všetko Slovanu. Nevedel som dať viac. A nechcel som okrádať o peniaze ľudí, ktorí ma mali radi, nechcel som zneužívať situáciu. Dal som prednosť tomu, aby si ma ľudia pamätali takto a nemäť viac peňazí. Mohol som mat viac peňazí, ale to by si ma ľudia pamätali inak. Takto som začal uväzovať pol roka pred tým, ako som odišiel,“ dodal Nigro.

„Za pätnásť či tridsať minút som dal dva či tri góly. Tréner Dušan Galis reagoval, že tento u nás zostane. Obranca Dušan Tittel, ktorý vedel francúzsky, mi to preložil a vravel: Ty u nás už určite zostaneš. Rýchlo sa to zbehlo,“ dodal Nigro s úsmevom.

Pozval ho Maradona

„Bola to neskutočná emócia. To, čo vtedy ľudia pre mňa spravili, nemám slov. Ja mám však stále taký sen. Chcel by som nastúpiť na ihrisku nového štadióna na Tehelnom poli so starou partiou a poďakovať ľudom,“ dodal Nigro.

Osobne sa poznal s legendárnym Maradonom, ktorého mnohí považujú za najlepšieho v dejinách.