Spartu čaká boj o európsku jar, potrebuje získať jeden bod

BRATISLAVA. Vo štvrtok vyvrcholí skupinová fáza Európskej ligy UEFA 2021/2022 záverečným 6. kolom, istotu účasti v marcovom osemfinále majú len Bayer Leverkusen, Olympique Lyon, AS Monaco a West Ham United. Vo februárovej baráži o osemfinále sa určite predstavia Glasgow Rangers a Betis Sevilla, rovnako ako už istí traja z tretích miest skupín Ligy majstrov v zložení Borussia Dortmund, Šeriff Tiraspoľ a Zenit Petrohrad. Množstvo klubov živí nádej na účasť v pohárovej Európe aj na jar, týka sa to aj ôsmich tretích zo skupín EL, ktorí sa presunú do play off o osemfinále Európskej konferenčnej ligy (EKL).

Potrebujú dať Sparte gól To je aj prípad pražskej Sparty so Slovákmi Dávidom Hanckom, Lukášom Štetinom, Lukášom Haraslínom a Dominikom Holecom, ktorá už v A-skupine nemôže skončiť na prvých dvoch miestach, ale aj remíza na Letnej s Bröndby Kodaň jej zaručí presun do EKL. Dáni sú vo forme, v predchádzajúcich šiestich ligových zápasoch vždy vyhrali. Uspeli na ihrisku lídra Mitdjyllandu aj doma v mestskom derby s druhým FC Kodaň. V nedeľu síce v pohári prehrali doma s Mitdjyllandom 0:2, no motivácia dobyť Prahu bude veľká. "Vieme, že na Sparte musíme dať aspoň jeden gól. Musíme si ale dať pozor, aby sme neinkasovali a nemuseli dobiehať stratu," povedal kouč Kodane Niels Frederiksen. Víťazom A-skupiny je suverénny Lyon, ktorý doposiaľ vyhral všetkých päť duelov. Rangers majú istotu baráže.

Zaujímavé C-čko Istotu európskej jari v EL majú aj Eintracht Frankfurt, Galatasaray Istanbul, Lazio Rím či Olympiakos Pireus, vyhrať skupinu stále môžu aj Sporting Braga, CZ Belehrad, Leicester City, FC Midtjylland, SSC Neapol či Spartak Moskva. Baráž o osemfinále EKL budú s istotou hrať Celtic Glasgow aj Fenerbahce Istanbul. Zaujímavá je C-skupina, v ktorej ešte nie je nič rozhodnuté a všetci štyria účastníci Legia Varšava, Spartak Moskva, Neapol i Leicester City môžu postúpiť. Ťahákom bude domáci duel SSC s Leicestrom. "V Neapole to bude samozrejme veľmi náročné. Hrá sa tam ťažko, no je to pre nás veľká príležitosť. Každý chce získať prvé miesto, všetci budú pripravení," citoval web UEFA stredopoliara anglického mužstva Jamesa Maddisona. Žreb baráže o osemfinále EL je na programe 13. decembra, osem klubov z druhých miest skupín EL budú proti ôsmim tretím z LM nasadenými a budú mať v odvetách výhodu domáceho prostredia. Platí pravidlo, že sa nemôžu stretnúť tímy z rovnakej krajiny. Play off je na programe 17., resp. 24. februára.