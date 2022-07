V EKL chcú spečatiť postup. Ružomberok a DAC idú do odviet s jasným cieľom

Ružomberok si v pozícii fortunaligového vicemajstra poradil doma s litovským FK Kauno Žalgiris 2:0 a úlohu papierového favorita potvrdili na svojom ihrisku aj hráči druhého slovenského zástupcu FC DAC, ktorí si do Belfastu vezú jednogólový náskok po víťazstve 2:1 nad FC Cliftonville.

BRATISLAVA. Futbalisti MFK Ružomberok a FC DAC 1904 Dunajská Streda odcestovali na odvetné zápasy 1. predkola Európskej konferenčnej ligy (EKL) s jednoznačným cieľom spečatiť postup do ďalšej fázy.

"Pred zápasom by sme určite brali výsledok 2:0. Po tých šanciach, ktoré sme mali, sa to však mohlo skončiť aj vyšším rozdielom. V odvete si budeme musieť dávať pozor na rýchle protiútoky.

Víťaz slovensko-litovskej konfrontácie si v 2. predkole zahrá proti lepšiemu z dvojice Derry City (Írsko) - FC Riga (Lotyšsko), v prvom zápase vyhral lotyšský tím u súpera 2:0.

Víťaznú premiéru na lavičke DAC absolvoval minulý štvrtok v domácom stretnutí s Cliftonville nový kouč tímu zo Žitného ostrova Adrian Guľa.

Postaral sa o ňu čiernohorský útočník Nikola Krstovič gólom v 65. minúte.

"Od prvej minúty to bol tvrdý súboj, súper sa spoliehal najmä na dlhé lopty. Podarilo sa nám však vyhrať, no zároveň si uvedomujeme, že v Severnom Írsku nás nečaká nič jednoduché. Pôjdeme tam ale s cieľom vyhrať.

Určite chceme postúpiť, čo by znamenalo, že po štarte ligovej súťaže by sme hrali prakticky každý tretí deň zápas. To je dobre, pretože príprava bola veľmi tvrdá a každý futbalista má radšej zápasy ako tréningy," citoval klubový web DAC Krstoviča.