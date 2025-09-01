Ten Hag končí v Leverkusene. Na lavičke vydržal len dve kolá

LEVERKUSEN. Nemecký futbalový klub Bayer Leverkusen vyhodil holandského trénera Erika ten Haga.
Holanďan pôsobil len minulú sezónu v Manchestri United predtým, ako ho nahradil Ruben Amorim.
Na lavičke úradujúcich vicemajstrov Nemecka tak vydržal len dve ligové kolá.
Bundesligista, ktorý odštartoval sezónu iba s jedným bodom zo zápasov proti Hoffenheimu (1:2) a v Brémach (3:3), týmto vyvodil dôsledky zo spolupráce, ktorá priniesla problémy na viacerých úrovniach.
Nešlo len o výsledky, ale najmä o spôsob hry Leverkusenu, ktorý vyvolali veľké otázniky a rovnako veľké pochybnosti u vedenia Bayeru.
Ten Hag nestál v kritike len pre športové výkony, ktoré po oboch bundesligových zápasoch pod Holanďanom viac či menej otvorene spomenuli aj hráči ako Mark Flekken a najmä kapitán Robert Andrich.
K odvolaniu prispelo aj trénerovo vystupovanie – nechcel sa podriaďovať a verejnými požiadavkami v otázkach prestupov si výrazne poškodil svoju pozíciu.
Okrem toho, že ten Hag v oblasti komunikácie, prípravy na súpera, koučovania počas zápasu a taktického obsahu nedokázal ani zďaleka nadviazať na svojho predchodcu a úspešného trénera Xabiho Alonsa, ale skôr predstavoval kultúrny šok, spôsobilo z pohľadu klubu ďalšiu spoluprácu bez vyhliadky na úspech nemožnou, tvrdí nemecký Kicker.
„Toto rozhodnutie nebolo pre nás ľahké. Nikto si tento krok neprial. Posledné týždne však ukázali, že s týmto zložením nie je možné úspešne vybudovať nový a úspešný tím.
Veríme v kvalitu nášho tímu a teraz urobíme všetko pre to, aby sme v novej konštelácii urobili ďalšie kroky v rozvoji,“ vyjadril sa pre oficiálnu klubovú webstránku športový riaditeľ Simon Rolfes.
Tréningový proces budú mať na starosti doterajší asistenti trénera.
„Rozlúčka v tejto rannej fáze sezóny je bolestivá, ale z nášho pohľadu bola nevyhnutná. Našim cieľom je naďalej dosiahnuť na stanovené ciele v tejto sezóne a na to sú potrebné čo najlepšie podmienky na všetkých úrovniach.
Teraz ide o to, aby sme tieto podmienky opäť plne využili a zužitkovali,“ dodal predseda predstavenstva Fernando Carro.
Päťdesiatpäťročný holandský kormidelník, ktorý pred príchodom naposledy viedol Manchester United, prišiel do Leverkusenu nahradiť Xabiho Alonsa.
Bývalý španielsky reprezentant trénoval Bayer od roku 2022, vlani s ním získal premiérový bundesligový titul aj nemecký pohár, tento rok skončil v lige druhý a cez leto prebral taktovku nad Realom Madrid.
Ten Hag nedokázal nadviazať na úspechy z predchádzajúcich pôsobení v rezerve Bayernu Mníchov či Ajaxe Amsterdam.
Navyše v lete prišiel o mnohých kľúčových hráčov, na lukratívnejšie klubové adresy odišli Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Jonathan Tah alebo Granit Xhaka.