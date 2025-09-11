V Trenčíne ho nechceli, v Interi cítil šikanu. Český gigant vykúpil Slováka, spomína sa rekord

BRATISLAVA. V susednej krajine si urobil veľké meno a poriadne si zdvihol cenu. Český majster ho nedávno kúpil, aby mu Erik Prekop pomohol v najlukratívnejšej súťaži sveta proti najlepším hráčom planéty.
Slovenský útočník sa v najbližších týždňoch postaví v hlavnej fáze Ligy majstrov proti gigantom ako Inter Miláno, Arsenal Londýn, či Barcelona.
Je to príbeh húževnatého chlapca z Trenčína, ktorý sa postupne šplhá na vrchol.
AS Trenčín je známy liahňou futbalových talentov, dáva šancu mladým hráčom. A snaží sa ich dobre predať. To však celkom nebol prípad klubového odchovanca Erika Prekopa, ktorý v Trenčíne vyrastal od piatich rokov.
Z dorastu ho chceli vyhodiť, ale mládežníckeho trénera ešte presvedčil. V kategórii U 19 sa stal majstrom Slovenska, bol kapitánom a najlepším strelcom.
V áčku Trenčína však dostal iba raz priestor v základnej zostave, iba raz odohral viac ako polčas. Nepresadil sa. V tom čase však bol Trenčín úradujúci majster Slovenska.
Celé ho to pohltilo
„Možno prišiel aj pocit uspokojenia, aj z prvých výplat, veď som zarábal viac ako moji rodičia. Nebolo to o tom, že by som kašľal na futbal, ale skrátka ma to celé pohltilo,“ priznal v rozhovore pre tv.noviny.
Mal devätnásť, keď ho poslali na hosťovanie to treťoligovej Nemšovej, čo je farma Trenčína.
V sezóne 2017/18 už hosťoval v druholigovom Interi Bratislava. Prvý polrok bol ťahúňom tímu, ale v druhej časti sezóny prišla zmena.
„Správanie kouča ma doslova šokovalo. Bol voči mne veľmi povrchný. Miestami mi to pripadalo ako šikana. Keby sme sa teraz stretli, sotva by som sa mu pozrel do očí či podal ruku,“ vysvetlil.
V ďalšom ročníku hosťoval v Petržalke, kde strelil 12 gólov. Zaujal české kluby.
Voľba číslo jedna
V lete 2019 prestúpil ako voľný hráča do vtedy druholigového Hradca Králové. V druhej sezóne spolu vybojovali postup do najvyššej súťaži.
Na jeseň 2022 zamieril do pražského Bohemians a v druhej sezóne bol s 8 gólmi najlepším strelcom tímu.
V lete minulého roka zamieril do Baníka Ostrava za takmer 500 – tisíc eur. Celkovo strelil desať gólov, z toho osem v lige, kde skončil Baník na skvelom treťom mieste.
Pred pár dňami ho zlákala pražská Slavia, bol pre ňu voľbou číslo jedna. Na súpisku Ligy majstrov ho dopísali na poslednú chvíľu. Asi minútu pred polnocou.
Prekopa sledovala Slavia dlho, lenže Baník ho nechcel pustiť.
Server Transfermarkt odhadol cenu dvadsaťsedemročného hráča na 700 – tisíc eur, čím ho výrazne podcenil.
Atakuje rekord ligy
„Bolo to vysoko, naozaj vysoko nad túto sumu. Súčasťou tohto transferu sú totiž ďalší traja hráči, takže hodnota prestupu sa blíži k rekordu českej ligy,“ priznal pre TVNOVINY.sk jeho agent Ľubomír Pavuk.
Namiesto Prekopa zamierila do Ostravy trojica mladíkov. Ondrej Ondřej Kričfaluši (1,8 milióna - podľa Transfermarkt), David Blanka (1,2 milióna), Filip Šancl (450 – tisíc).
Aká je rekordná investícia českého klubu do jedného hráča?
Špecializovaný server Transfermarkt uvádza ako najdrahší prestup Albiona Rrahmaniho z Rapidu Bukurešť do Sparty za 5 miliónov eur.
„Jediná Slavia bola ochotná splniť ostravské požiadavky. Sledovala vývoj na trhu a pri sledovaní cesty Baníka v pohárovej Európe sa to celé zrejme pohlo. Evidovali sme ešte záujem z Japonska, Poľska a Maďarska. Ale nikto sa nevyrovnal. Pre Baník bolo dôležité predovšetkým to, že sám získa ďalších hráčov," dodal agent.
Bol by v českej reprezentácii?
Prekop sa naposledy nedostal do nominácie trénera slovenskej reprezentácie Francesca Calzonu.
"Niektorí tréneri v Česku sa pousmejú s tým, že by sa rýchlejšie dostal do tej českej. Erik by mal v reprezentácii byť," myslí si jeho agent.
Prekop nie je rýdzim strelcom, skôr pracant, súbojový útočník, pre obrancu dotieravý a nepríjemný. V tomto smere pripomína možno Róberta Boženíka.
V súvislosti s prestupom do Slavie sa spomínal aj útočník Jonatan Braut Brunes z Rakow Čenstochová, bratranec slávneho Erlinga Brauta Haalanda z Manchestru City a tiež Slovák Tomáš Bobček.
Za najlepšieho strelca poľskej ligy pýtala Lechia Gdansk viac ako dvanásť miliónov eur. Šéf Slavie dodal, že Slavia by dala maximálne päť miliónov.