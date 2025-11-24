Klub z východu mal turbulentný štart prípravy. Kapitán tímu však hodnotí jeseň pozitívne

Gerlachov je obec v Prešovskom kraji, okres Bardejov, v historickom regióne Horný Šariš. Má niečo vyše tisíc obyvateľov.
Tamojší futbalisti už roky hrávajú Majstrovstvá regiónu – 4. ligu Východ – a nepočínajú si vôbec zle. V súťažnom ročníku 2024/25 skončili na piatom mieste.
Zo súťaže postupovali štyri mužstvá a nádej žila aj na východe Slovenska. Ak by do druhej ligy postúpila Snina, Gerlachovčania by dnes hrali tretiu ligu.
Reprezentanti Horného Šariša si aj v tomto ligovom ročníku vedú veľmi dobre.
Momentálne sú na štvrtom mieste, hráči FK majú bilanciu 8 výhier, jednu remízu a štyri prehry a zaujímavé skóre 31:10. Viac gólov strelili len Kendice a Čaňa.
V Gerlachove mali šťastnú ruku pri výbere legionárov. Najlepším strelcom mužstva je Carlos Davi Mena Jimenez s jedenástimi gólmi. Sedemkrát sa presadil Yafer Yair Cordoba Perea a štyrikrát Jesus Alberto Rangel Para. Všetci traja pochádzajú z Kolumbie.
Samozrejme, v Gerlachove sa spoliehajú najmä na domácich hráčov. Jednou z opôr tímu je 29-ročný univerzál ERIK LAZUR, ktorý pôsobí vo FK od roku 2019 a na rukáve nosí kapitánsku pásku.
S kapitánom FK sme sa rozprávali o jesennej časti súťaže i o zámeroch klubu pred jarou.
Ako vyzerala príprava mužstva na ligový ročník 2025/26?
Po nečakanom odchode hlavného trénera sa v tíme zmenilo veľa vecí, keďže spolu s ním odišlo aj niekoľko hráčov do Bardejova.
Počas prípravy sme museli zvažovať viaceré alternatívy, ako pôjdeme do súťaže. Začiatok prípravy sme po dohode s bývalým prezidentom absolvovali bez hlavného trénera a asistenta.
V obmedzenom režime sme trénovali niekoľko týždňov, kým nás nezačal viesť náš nový tréner Rastislav Kica.
Čo sa zmenilo po príchode nového trénera?
V našom hernom systéme sa toho až tak veľa nezmenilo, keďže kostra mužstva zostala pokope. Tento systém nám v konečnom dôsledku vyhovuje.
Na začiatku sezóny ma tréner Kica presunul na vyššiu pozíciu. Hrá sa mi tam dobre, keďže som na tomto poste pôsobil aj v minulosti.
Medzi týmito dvomi pozíciami nevidím veľký rozdiel, pretože tréner od nás vyžaduje, aby sme bránili a útočili ako celok.
Ako hodnotíte jesennú časť súťaže?
Účinkovanie v jesennej časti hodnotím pozitívne napriek tomu, že začiatok prípravy bol turbulentný. Do jesennej časti som dal maximum, no zároveň vnímam, že je vždy čo zlepšovať.
Ktorý zápas považujete za najlepší a ktorý za najhorší?
Za najlepší považujem zápas proti Kendiciam, kde sme ako mužstvo pôsobili kompaktne, čo sa prejavilo aj na výsledku. Za najhorší považujem duel proti Medzilaborciam, kde sme nedokázali využiť množstvo šancí.
Aká je nálada v kabíne?
Nálada v kabíne je stále dobrá a pozitívna, keďže v takmer rovnakej zostave hráme spolu už dlhšie. Myslím si, že aj vďaka tomu sú naše väzby silnejšie, čo sa premieta do celkovej atmosféry.
Ako vyzerá program pred odvetnou časťou?
Počas zimnej prestávky máme voľnejší režim. Následne by sme mali 20. januára 2026 začať zimnú prípravu. Do konca decembra plánujeme ako mužstvo absolvovať turnaje v neďalekom Poľsku a v Bardejove.
Čo by chcel FK dosiahnuť na jar?
Rovnako ako ja, aj celé mužstvo sa chce prezentovať dobrou hrou a postupne zvyšovať svoje nároky. To by sa mohlo pretaviť aj do výsledkov.