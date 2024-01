Trnava si poistila služby českého legionára. Jeden z kľúčových hráčov, hovorí Gašparík

"Som tu spokojný, kabína je super a myslím, že aj výsledky sme mali dobré. Asi zavážilo aj to, že ostáva Michal Gašparík, vyhovuje mi tento štýl a v Trnave som ostal aj kvôli rodine.

Strašne rád by som s Trnavou vyhral titul. Keď som videl, ako to tu fanúšikovia oslavovali, tak by som to chcel zažiť. Budeme sa o to snažiť," povedal Daniel.

"Erik Daniel patrí k ťahúňom našej ofenzívy, kvalitnú výkonnosť potvrdil nielen v slovenskej lige, ale aj v medzinárodných pohárových dueloch, za svoj prístup k zápasom si získal aj rešpekt u fanúšikov.

Svojím ťahom na bránku je pre mužstvo veľmi platný, ukázal však, že je využiteľný i na kraji obrany. V súčasnom futbale je veľmi dôležitá rýchlosť a tá patrí k jeho prednostiam.

Máme radosť, že sme sa dohodli na predĺžení spolupráce s takým kvalitným futbalistom a môžeme s jeho službami počítať i naďalej,“ povedal prezident Spartaka Peter Macho.