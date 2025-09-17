    Bývalý hráč Barcelony musel poprieť fámy o svojej smrti. Som nažive a zdravý, napísal

    Bývalý francúzsky futbalista Eric Abidal.
    Bývalý francúzsky futbalista Eric Abidal. (Autor: TASR/AP)
    SITA|17. sep 2025 o 12:03
    ShareTweet0

    Nepravdivé príspevky tvrdili, že uňho nastali komplikácie po transplantácii pečene, ktorú podstúpil v roku 2012.

    BRATISLAVA. Bývalý obranca španielskeho futbalového klubu FC Barcelona Éric Abidal bol nútený poprieť fámy o svojej smrti, ktoré sa tento týždeň objavili na sociálnych sieťach.

    Ako referuje web televíznej stanice ESPN, nepravdivé príspevky tvrdili, že uňho nastali komplikácie po transplantácii pečene, ktorú podstúpil v roku 2012, čo viedlo k jeho úmrtiu.

    Štyridsaťšesťročnému Abidalovi prvýkrát diagnostikovali rakovinu pečene v roku 2011.

    V tom istom roku mu odstránili nádor a o rok neskôr podstúpil transplantáciu pečene. Po úspešnej liečbe sa vrátil k futbalu v roku 2013.

    „Niektoré fámy by nikdy nemali existovať,“ napísal Abidal na Instagrame. „Som tu so svojou rodinou a všetko je v poriadku. Rešpekt je nevyhnutný.

    Aby v tom bolo jasno, som v poriadku, som nažive a zdravý. Ďakujem za podporu a vaše starostlivé správy. Zamerajme sa na to, čo je naozaj dôležité.“

    Abidal začal svoju kariéru v Monaku, neskôr hral vo Francúzsku za Lille a Lyon predtým, než v roku 2007 prestúpil do Barcelony.

    Po boji s rakovinou sa vrátil do katalánskeho klubu v roku 2013, no na konci sezóny odišiel a pokračoval v kariére v Monaku a neskôr v gréckom Olympiakose Pireus.

    Počas pôsobenia v FC Barcelona získal 15 trofejí, vrátane štyroch titulov v La Lige a dvoch víťazstiev v Lige majstrov.

    Za francúzsku reprezentáciu odohral 67 zápasov a bol účastníkom finále majstrovstiev sveta v roku 2006.

    Po ukončení hráčskej kariéry sa v roku 2018 vrátil do Barcelony ako športový riaditeľ, túto pozíciu opustil v roku 2020.

    V súčasnosti pracuje na rovnakej pozícii v klube Al Wasl Sports Club v Spojených arabských emirátoch, kde ho do funkcie vymenovali začiatkom tohto roka.

    Futbal

    Futbal

    Bývalý francúzsky futbalista Eric Abidal.
    Bývalý francúzsky futbalista Eric Abidal.
    Bývalý hráč Barcelony musel poprieť fámy o svojej smrti. Som nažive a zdravý, napísal
    dnes 12:03
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Bývalý hráč Barcelony musel poprieť fámy o svojej smrti. Som nažive a zdravý, napísal