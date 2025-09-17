Bývalý hráč Barcelony musel poprieť fámy o svojej smrti. Som nažive a zdravý, napísal

BRATISLAVA. Bývalý obranca španielskeho futbalového klubu FC Barcelona Éric Abidal bol nútený poprieť fámy o svojej smrti, ktoré sa tento týždeň objavili na sociálnych sieťach.
Ako referuje web televíznej stanice ESPN, nepravdivé príspevky tvrdili, že uňho nastali komplikácie po transplantácii pečene, ktorú podstúpil v roku 2012, čo viedlo k jeho úmrtiu.
Štyridsaťšesťročnému Abidalovi prvýkrát diagnostikovali rakovinu pečene v roku 2011.
V tom istom roku mu odstránili nádor a o rok neskôr podstúpil transplantáciu pečene. Po úspešnej liečbe sa vrátil k futbalu v roku 2013.
„Niektoré fámy by nikdy nemali existovať,“ napísal Abidal na Instagrame. „Som tu so svojou rodinou a všetko je v poriadku. Rešpekt je nevyhnutný.
Aby v tom bolo jasno, som v poriadku, som nažive a zdravý. Ďakujem za podporu a vaše starostlivé správy. Zamerajme sa na to, čo je naozaj dôležité.“
Abidal začal svoju kariéru v Monaku, neskôr hral vo Francúzsku za Lille a Lyon predtým, než v roku 2007 prestúpil do Barcelony.
Po boji s rakovinou sa vrátil do katalánskeho klubu v roku 2013, no na konci sezóny odišiel a pokračoval v kariére v Monaku a neskôr v gréckom Olympiakose Pireus.
Počas pôsobenia v FC Barcelona získal 15 trofejí, vrátane štyroch titulov v La Lige a dvoch víťazstiev v Lige majstrov.
Za francúzsku reprezentáciu odohral 67 zápasov a bol účastníkom finále majstrovstiev sveta v roku 2006.
Po ukončení hráčskej kariéry sa v roku 2018 vrátil do Barcelony ako športový riaditeľ, túto pozíciu opustil v roku 2020.
V súčasnosti pracuje na rovnakej pozícii v klube Al Wasl Sports Club v Spojených arabských emirátoch, kde ho do funkcie vymenovali začiatkom tohto roka.