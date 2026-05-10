    Nový Zéland na MS 2026: Tréner je unikát, jasný outsider sa pokúsi prekvapiť

    Futbalisti Nového Zélandu. (Autor: X/New Zealand Football)
    Sportnet|10. máj 2026 o 06:45
    Pozrite si profil reprezentácie Nový Zéland na majstrovstvách sveta vo futbale 2026.

    Nový Zéland sa prebojoval na šampionát tretí raz (predtým 1982 a 2010), ale prvý raz priamo, keďže vďaka rozšíreniu počtu účastníkov MS na 48 dostala Oceánia vlastnú miestenku na turnaji. Predtým bojoval víťaz Oceánskej kvalifikácie o postup ešte v interkontinentálnej kvalifikácii.

    Pred štyrmi rokmi Nový Zéland nestačil na Kostariku. V skupine zdolal Nový Zéland Tahiti, Vauatu aj Samou (skóre 19:1) a v play-off si poradil s Fidži (7:0) a s Novou Kaledóniou (3:0). Najlepším strelcom bol s 9 gólmi Chris Wood. Nový Zéland je najnižšie postaveným účastníkom MS v rebríčku FIFA. 

    Tréner Darren Bazeley je unikát. Viedol tím na MS hráčov do 17 rokov, MS hráčov do 20 rokov, na olympijských hrách a teraz bude na striedačke aj na majstrovstvách sveta. Väčšinu svojich zverencov pozná už od mládežníckych kategórií. Nový Zéland je jasný outsider skupiny, ale pokúsi sa prekvapiť najmä v zápasoch proti Iránu a Egyptu. Vzorom pre aktuálny tím sú výsledky mužstva na MS v Južnej Afrike, kde All Whites neprehrali ani zápas. Dokázali remizovať so Slovenskom, Paraguajom, aj Talianskom. 

    Najvýznamnejší hráči:

    Chris Wood: kapitán, najlepší strelec všetkých čias a legenda tímu. V minulej sezóne strelil 34-ročný útočník Nottinghamu Forest 20 gólov, no v tejto ho limitovalo zranenie kolena, operácia a rekonvalescencia. Štartoval aj na MS 2010, v zápase proti Slovensku (1:1) nastúpil ako striedajúci hráč.

    Marko Stamenic: defenzívny stredopoliar odohral aktuálnu sezónu vo Walese v druhej najvyššej anglickej súťaži v tíme AFC Swansea. Nastúpil na solídnu porciu 35 zápasov, v ktorých strelil tri góly. 

    Max Crocombe: Brankárska jednotka Nového Zélandu. Sezónu strávil v anglickom Millwalle, ktorý skončil v tabuľke Championship na 3. mieste a tesne mu unikol priamy postup do Premier League. V play-off kvalifikácie MS neinkasoval proti Fidži ani proti Novej Kaledónii, ale na MS ho čaká ťažšia šichta.

    Súperi na MS 2026: Egypt, Belgicko, Irán (skupina G)

    Nový Zéland

    FIFA Ranking

    85. miesto

    Tréner

    Darren Bazeley

    Tri hviezdy

    Chris Wood, Marko Stamenic, Mac Crocombe

    Najväčšie úspechy

    2x účasť na MS

    MS vo futbale 2026: Skupina G

    MS vo futbale 2026

