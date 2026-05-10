Nový Zéland na MS 2026: Tréner je unikát, jasný outsider sa pokúsi prekvapiť

Nový Zéland sa prebojoval na šampionát tretí raz (predtým 1982 a 2010), ale prvý raz priamo, keďže vďaka rozšíreniu počtu účastníkov MS na 48 dostala Oceánia vlastnú miestenku na turnaji. Predtým bojoval víťaz Oceánskej kvalifikácie o postup ešte v interkontinentálnej kvalifikácii.
Pred štyrmi rokmi Nový Zéland nestačil na Kostariku. V skupine zdolal Nový Zéland Tahiti, Vauatu aj Samou (skóre 19:1) a v play-off si poradil s Fidži (7:0) a s Novou Kaledóniou (3:0). Najlepším strelcom bol s 9 gólmi Chris Wood. Nový Zéland je najnižšie postaveným účastníkom MS v rebríčku FIFA.
Tréner Darren Bazeley je unikát. Viedol tím na MS hráčov do 17 rokov, MS hráčov do 20 rokov, na olympijských hrách a teraz bude na striedačke aj na majstrovstvách sveta. Väčšinu svojich zverencov pozná už od mládežníckych kategórií. Nový Zéland je jasný outsider skupiny, ale pokúsi sa prekvapiť najmä v zápasoch proti Iránu a Egyptu. Vzorom pre aktuálny tím sú výsledky mužstva na MS v Južnej Afrike, kde All Whites neprehrali ani zápas. Dokázali remizovať so Slovenskom, Paraguajom, aj Talianskom.
Najvýznamnejší hráči:
Chris Wood: kapitán, najlepší strelec všetkých čias a legenda tímu. V minulej sezóne strelil 34-ročný útočník Nottinghamu Forest 20 gólov, no v tejto ho limitovalo zranenie kolena, operácia a rekonvalescencia. Štartoval aj na MS 2010, v zápase proti Slovensku (1:1) nastúpil ako striedajúci hráč.
Marko Stamenic: defenzívny stredopoliar odohral aktuálnu sezónu vo Walese v druhej najvyššej anglickej súťaži v tíme AFC Swansea. Nastúpil na solídnu porciu 35 zápasov, v ktorých strelil tri góly.
Max Crocombe: Brankárska jednotka Nového Zélandu. Sezónu strávil v anglickom Millwalle, ktorý skončil v tabuľke Championship na 3. mieste a tesne mu unikol priamy postup do Premier League. V play-off kvalifikácie MS neinkasoval proti Fidži ani proti Novej Kaledónii, ale na MS ho čaká ťažšia šichta.
Súperi na MS 2026: Egypt, Belgicko, Irán (skupina G)
FIFA Ranking
85. miesto
Tréner
Darren Bazeley
Tri hviezdy
Chris Wood, Marko Stamenic, Mac Crocombe
Najväčšie úspechy
2x účasť na MS