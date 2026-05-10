Irán na MS 2026: Opora tímu chýbala v príprave pre fotku na Instagrame

Futbalisti Iránu sa predstavia na majstrovstvách sveta napriek pretrvávajúcemu konfliktu na Blízkom východe a odohrajú svoje zápasy v USA. Potvrdil to na kongrese FIFA jej šéf Gianni Infantino.
O účasti Iránu na turnaji sa špekulovalo po vypuknutí konfliktu medzi Iránom na jednej a Izraelom a USA na druhej strane. Politika však ovplyvňuje aj nomináciu tímu.
V marcových prípravných zápasoch proti Nigérii a Kostarike chýbal Sardar Azmoun, ktorý pôsobí v Spojených arabských emirátoch. Azmoun rozrušil iránske úrady zverejnením fotografie na Instagrame zo stretnutia s dubajským vládcom Mohammedom bin Rašídom Al Maktúnom. Stalo sa to vo veľmi citlivom čase po leteckých útokoch USA a Izraela na Irán, po ktorých nasledovala odveta a iránske rakety a drony mierili aj na SAE.
Postup na šampionát si zabezpečil Irán dramatickou remízou 2:2 proti Uzbekistanu 25. marca 2025 na štadióne Azadi v Teheráne. Vďaka tomu obsadili Iránci prvé miesto v A-skupine v treťom kole ázijskej kvalifikácie s 20 bodmi pred Uzbekistanom (17). Amir Ghalenoei je najúspešnejší iránsky tréner. S rôznymi klubmi získal v najvyššej iránskej súťaži dovedna päť titulov. Prvý angažmán pri reprezentácii získal v roku 2006.
Na Ázijskom pohári 2007 Iránci prehrali vo štvrťfinále s Kórejskou republikou a Ghalenoeimu nepredĺžili kontrakt. K reprezentácii sa vrátil v roku 2023. Na Ázijskom pohári 2023 sa Iránci pod jeho vedením dostali až do semifinále
Najvýznamnejší hráči:
- Mehdi Taremi: Talizman a historicky tretí najlepší strelec iránskej reprezentácie. Strelil oba góly Iránu pri remíze 2:2 s Uzbekistanom, po ktorej Iránci oslavovali postup. Po nevydarenej sezóne v Interi Miláno minulý rok prestúpil do gréckeho Olympiakosu Pireus, kde opäť pookrial. Skóroval aj v Lige majstrov proti Realu Madrid. V marci sa rozšírila fáma, že 33-ročný útočník ukončil kariéru, aby sa mohol v Iráne zapojiť do vojenskej obrany krajiny. Správu prebralo viacero médií, ale hráč, jeho agent aj vedenie Olympiakosu ju dementovali.
- Alireza Jahanbakhsh: Jeden z najskúsenejších hráčov a najdrahší iránsky futbalista všetkých čias, ktorý prestupoval v roku 2018 z holandského AZ Alkmaar do Brightonu za 22,5 milióna eur. Túto sezónu strávil v belgickom Denderi, kde sa mu však nedarilo a klub neúspešne bojoval o záchranu v najvyššej súťaži. Napriek tomu tréner Ghalenoei tomuto 32-ročnému stredopoliarovi stále verí a spolieha sa na jeho skúsenosti.
- Alireza Safar Beiranvand: Brankárska ikona iránskej reprezentácie. Chytal na MS 2018 aj MS 2022, tiež na Ázijskom pohári 2015, 2019 a 2023. Je zapísaný v Guinnessovej knihe rekordov za najdlhšie vyhodenie lopty v súťažnom futbalovom zápase. Podarilo sa mu to zápase kvalifikácie MS 2018 proti Kórejskej republike, keď vyhodil loptu do vzdialenosti 61 metrov.
Súperi na MS 2026: Egypt, Belgicko, Nový Zéland (skupina G)
FIFA Ranking
21. miesto
Tréner
Amir Ghalenoei
Tri hviezdy
Mehdi Taremi, Alireza Jahanbakhsh, Alireza Safar Beiranvand
Najväčšie úspechy
3x víťaz majstrovstiev Ázie (Ázijský pohár)