    Irán na MS 2026: Opora tímu chýbala v príprave pre fotku na Instagrame

    Futbalisti Iránu.
    Futbalisti Iránu. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|10. máj 2026 o 06:30
    ShareTweet0

    Pozrite si profil reprezentácie Iránu na majstrovstvách sveta vo futbale 2026.

    Futbalisti Iránu sa predstavia na majstrovstvách sveta napriek pretrvávajúcemu konfliktu na Blízkom východe a odohrajú svoje zápasy v USA. Potvrdil to na kongrese FIFA jej šéf Gianni Infantino.

    O účasti Iránu na turnaji sa špekulovalo po vypuknutí konfliktu medzi Iránom na jednej a Izraelom a USA na druhej strane. Politika však ovplyvňuje aj nomináciu tímu.

    V marcových prípravných zápasoch proti Nigérii a Kostarike chýbal Sardar Azmoun, ktorý pôsobí v Spojených arabských emirátoch. Azmoun rozrušil iránske úrady zverejnením fotografie na Instagrame zo stretnutia s dubajským vládcom Mohammedom bin Rašídom Al Maktúnom. Stalo sa to vo veľmi citlivom čase po leteckých útokoch USA a Izraela na Irán, po ktorých nasledovala odveta a iránske rakety a drony mierili aj na SAE.

    Postup na šampionát si zabezpečil Irán dramatickou remízou 2:2 proti Uzbekistanu 25. marca 2025 na štadióne Azadi v Teheráne. Vďaka tomu obsadili Iránci prvé miesto v A-skupine v treťom kole ázijskej kvalifikácie s 20 bodmi pred Uzbekistanom (17). Amir Ghalenoei je najúspešnejší iránsky tréner. S rôznymi klubmi získal v najvyššej iránskej súťaži dovedna päť titulov. Prvý angažmán pri reprezentácii získal v roku 2006.

    Na Ázijskom pohári 2007 Iránci prehrali vo štvrťfinále s Kórejskou republikou a Ghalenoeimu nepredĺžili kontrakt. K reprezentácii sa vrátil v roku 2023. Na Ázijskom pohári 2023 sa Iránci pod jeho vedením dostali až do semifinále

    Najvýznamnejší hráči:

    • Mehdi Taremi: Talizman a historicky tretí najlepší strelec iránskej reprezentácie. Strelil oba góly Iránu pri remíze 2:2 s Uzbekistanom, po ktorej Iránci oslavovali postup. Po nevydarenej sezóne v Interi Miláno minulý rok prestúpil do gréckeho Olympiakosu Pireus, kde opäť pookrial. Skóroval aj v Lige majstrov proti Realu Madrid. V marci sa rozšírila fáma, že 33-ročný útočník ukončil kariéru, aby sa mohol v Iráne zapojiť do vojenskej obrany krajiny. Správu prebralo viacero médií, ale hráč, jeho agent aj vedenie Olympiakosu ju dementovali. 
    • Alireza Jahanbakhsh: Jeden z najskúsenejších hráčov a najdrahší iránsky futbalista všetkých čias, ktorý prestupoval v roku 2018 z holandského AZ Alkmaar do Brightonu za 22,5 milióna eur. Túto sezónu strávil v belgickom Denderi, kde sa mu však nedarilo a klub neúspešne bojoval o záchranu v najvyššej súťaži. Napriek tomu tréner Ghalenoei tomuto 32-ročnému stredopoliarovi stále verí a spolieha sa na jeho skúsenosti. 
    • Alireza Safar Beiranvand: Brankárska ikona iránskej reprezentácie. Chytal na MS 2018 aj MS 2022, tiež na Ázijskom pohári 2015, 2019 a 2023. Je zapísaný v Guinnessovej knihe rekordov za najdlhšie vyhodenie lopty v súťažnom futbalovom zápase. Podarilo sa mu to zápase kvalifikácie MS 2018 proti Kórejskej republike, keď vyhodil loptu do vzdialenosti 61 metrov.

    Súperi na MS 2026: Egypt, Belgicko, Nový Zéland (skupina G)

    Irán

    FIFA Ranking

    21. miesto

    Tréner

    Amir Ghalenoei

    Tri hviezdy

    Mehdi Taremi, Alireza Jahanbakhsh, Alireza Safar Beiranvand

    Najväčšie úspechy

    3x víťaz majstrovstiev Ázie (Ázijský pohár)

    MS vo futbale 2026: Skupina G

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Nového Zélandu.
    Futbalisti Nového Zélandu.
    Nový Zéland na MS 2026: Tréner je unikát, jasný outsider sa pokúsi prekvapiť
    dnes 06:45
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Irán na MS 2026: Opora tímu chýbala v príprave pre fotku na Instagrame