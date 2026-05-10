Egypt na MS 2026: Šokovali van Bastena a spol. So Salahom túžia po prvom víťazstve

So siedmimi triumfmi na Africkom pohári národov je Egypt najúspešnejším tímom, ale na svetových šampionátoch stále čaká na prvé víťazstvo.
Z predošlých troch účastí vyčnieva najmä remíza 1:1 s Holandskom spred 36 rokov, keď za Oranjes hrali van Basten, Gullit, Rijkaard či bratia Koemanovci.
Egypťania na MS v Katare chýbali, ale v ostatnej kvalifikácii si počínali suverénne. Z 10 zápasov vyhrali osem, pričom hlavnú rolu hral Mohamed Salah.
Nastrieľal deväť gólov, vďaka čomu bol druhým najlepším strelcom kvalifikácie. O jeden gól viac zaznamenal už len Alžírčan Mohamed Amoura.
Salah na klubovej úrovni nemá za sebou ideálnu sezónu. Jeho góly či asistencie citeľne chýbali Liverpoolu, ktorý nezískal ani jednu trofej.
Egypťania veria, že po odchode z Anfield Road si donesie na MS dobrú formu, pretože takisto je jeho prínos kľúčový aj pre reprezentačný tím.
Z jeho spoluhráčov možno vyzdvihnúť Omara Marmousha (Manchester City) či útočníka Trézégueta, ktorý ako jeden z mnohých hrá za Al Ahly.
Egyptu washingtonský žreb prisúdil miesto v skupine G, kde zabojuje o postup v konkurencii Belgicka, Iránu a Nového Zélandu.
Najvýznamnejší hráči:
- Mohamed Salah: Po deviatich sezónach opúšťa Liverpool a zrejme zamieri do arabského sveta. S "The Reds" získal viacero trofejí a štyrikrát bol najlepším strelcom Premier League.
- Omar Marmoush: V nabitom kádri Manchestru City bojuje o miesto. Už krátko po debute v reprezentácii mal na dosah zisk trofeje, ale Egypt vo finále AFN nezvládol penaltový rozstrel proti Senegalu.
- Trézéguet: Patrí medzi dlhoročné opory, o čom svedčí vyše reprezentačných 20 gólov. Pôsobil v Anglicku, Turecku, no pred sezónou sa vrátil domov a góly strieľa v drese tímu Al Ahly.
FIFA Ranking
29. miesto
Tréner
Hossam Hassan
Tri hviezdy
Mohamed Salah, Omar Marmoush, Trézéguet
Najväčšie úspechy
7x víťaz Afrického pohára národov, víťaz Arabského pohára 1992, 4x účasť na MS vo futbale