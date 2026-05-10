Belgicko na MS 2026: Roky bola svetová jednotka. Zlatá generácia už raz narazila

Hovorili im zlatá generácia, no nikdy zlato nezískali. Belgičania ako lídri rebríčka FIFA brali bronz na MS 2018, na štyroch veľkých turnajoch po sebe postúpili aspoň do štvrťfinále, no v Katare tvrdo narazili.
Belgičania s priemerným vekom vyše 31 rokov vypadli už v skupine, strelili jediný gól a celkovo pôsobili dojmom, že dni skúseného tímu sú zrátané.
Dlho sa v Belgicku hovorí o generačnej výmene, no aj dnes sú lídrami mužstva Kevin De Bruyne (34), Thibaut Courtois (33) či Axel Witsel (37).
Jednou z úloh trénera Rudiho Garciu bolo zapracovať mladých hráčov do základnej zostavy a zlepšiť herný prejav. Kreatívnym hráčom dáva väčšiu voľnosť a pod jeho vedením zatiaľ prehrali "červení diabli" iba raz.
Z nastupujúcej generácie je najväčšou hviezdou útočník Manchestru City Jérémy Doku, ktorý v kvalifikácii zaznamenal päť gólov a dve asistencie.
Belgičania prekvapujúco zaváhali v Kazachstane, ani raz nezdolali Severné Macedónsko, no kľúčové zápasy proti Walesu dokázali zvládnuť.
Priaznivý bol k nim aj žreb MS 2026, keďže budú čeliť Egyptu, Iránu a Novému Zélandu. Čokoľvek iné než prvé miesto v skupine by bolo prekvapením.
Najvýznamnejší hráči:
- Kevin De Bruyne: Hoci má po tridsiatke, v kvalifikácii bol najlepším strelcom Belgicka. Po desiatich sezónach opustil Manchester City a je spoluhráčom Stanislava Lobotku v Neapole.
- Thibaut Courtois: Dlhodobo patrí k brankárskej svetovej špičke. Kvality potvrdzuje v Reale Madrid, no v národnom tíme mu dýcha na chrbát Senne Lammens.
- Jérémy Doku: Patrí medzi ofenzívne opory Manchestru City. Je to veľmi rýchly a šikovný krídelník, ktorý môže vrátiť lesk belgickému útoku.
Súperi na MS 2026: Egypt, Irán, Nový Zéland (skupina G)
Belgicko
FIFA Ranking
9. miesto
Tréner
Rudi Garcia
Tri hviezdy
Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Jérémy Doku
Najväčšie úspechy
Bronz na MS 2018, striebro na ME 1980, zlato na OH 1920, v rokoch 2018 - 2022 na čele rebríčka FIFA