Frankfurt si počká až do budúceho roku. Zmluvu s legendárnym Nemcom ešte nepredĺžil

FRANKFURT. Nemecký futbalový klub Eintracht Frankfurt rozhodne o predĺžení spolupráce s Mariom Götzem až v novom roku. V pondelok to oznámil člen predstavenstva Markus Krösche.
Götze prišiel do Frankfurtu v roku 2022 a jeho súčasná zmluva má vypršať na konci tejto sezóny. Pred niekoľkými dňami uviedol, že by chcel vo farbách Eintrachtu pokračovať aj naďalej.
„Spoločne sme si sadli a rozhodli sme sa, že sa na to pozrieme v zime,“ citovala z Kröscheovho vyhlásenia agentúra DPA.
Autor víťazného gólu z finále MS 2014 má podľa Kröscheho kvalitu, ktorá dokáže tím posunúť na ďalšíu úroveň.
„Mario je mimoriadne dôležitou súčasťou nášho tímu a zohral kľúčovú úlohu v tom, že sme boli v uplynulých rokoch takí úspešní.
Je však aj dôležitým faktorom v mladom mužstve, pretože dokáže hráčom vysvetliť, že veci nejdú vždy dobre a že existujú aj zlé obdobia,“ povedal Krösche na adresu 33-ročného ofenzívneho stredopoliara.
Götze v minulosti obliekal dresy Borussie Dortmund či Bayernu Mníchov. V zbierke trofejí má okrem triumfu na svetovom šampionáte aj päť bundesligových titulov či štyri Nemecké poháre.