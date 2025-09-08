Frankfurt si počká až do budúceho roku. Zmluvu s legendárnym Nemcom ešte nepredĺžil

Pred niekoľkými dňami uviedol, že by chcel vo farbách Eintrachtu pokračovať aj naďalej.

FRANKFURT. Nemecký futbalový klub Eintracht Frankfurt rozhodne o predĺžení spolupráce s Mariom Götzem až v novom roku. V pondelok to oznámil člen predstavenstva Markus Krösche.

Götze prišiel do Frankfurtu v roku 2022 a jeho súčasná zmluva má vypršať na konci tejto sezóny. Pred niekoľkými dňami uviedol, že by chcel vo farbách Eintrachtu pokračovať aj naďalej.

„Spoločne sme si sadli a rozhodli sme sa, že sa na to pozrieme v zime,“ citovala z Kröscheovho vyhlásenia agentúra DPA.

Autor víťazného gólu z finále MS 2014 má podľa Kröscheho kvalitu, ktorá dokáže tím posunúť na ďalšíu úroveň.

„Mario je mimoriadne dôležitou súčasťou nášho tímu a zohral kľúčovú úlohu v tom, že sme boli v uplynulých rokoch takí úspešní.

Je však aj dôležitým faktorom v mladom mužstve, pretože dokáže hráčom vysvetliť, že veci nejdú vždy dobre a že existujú aj zlé obdobia,“ povedal Krösche na adresu 33-ročného ofenzívneho stredopoliara.

Götze v minulosti obliekal dresy Borussie Dortmund či Bayernu Mníchov. V zbierke trofejí má okrem triumfu na svetovom šampionáte aj päť bundesligových titulov či štyri Nemecké poháre.

