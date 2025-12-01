Juventus prišiel na dlhé obdobie o najlepšieho strelca. Vlahovič nebude hrať niekoľko mesiacov

Dušan Vlahovič v zápase proti FC Turín.
Dušan Vlahovič v zápase proti FC Turín. (Autor: TASR/AP)
ČTK|1. dec 2025 o 17:22
ShareTweet0

Vlahovič sa zranil pri streľbe v zápase proti Cagliari.

Najlepší strelec Juventusu Turín Dušan Vlahovič bude niekoľko mesiacov na trávnikoch chýbať.

Turínsky futbalový klub dnes oznámil, že si srbský útočník poranil priťahovač stehna. Dobu absencie neuviedol, podľa talianskych médií pôjde o dva až tri mesiace.

Vlahovič sa zranil pri streľbe po polhodine sobotňajšieho víťazného ligového stretnutia proti Cagliari (2:1). Okamžite musel striedať.

Podľa denníka Gazzetta dello Sport bude chýbať tri mesiace, Sky Sport Italia uviedla, že by sa mohol vrátiť na trávnik vo februári.

Dvadsaťpäťročný Vlahovič v tejto sezóne strelil šesť gólov rovným dielom rozdelených medzi Sériu A a Ligu majstrov.

Od augusta znovu získal miesto v základnej zostave, o ktoré prišiel v minulom ročníku. Juventus je v tabuľke talianskej ligy siedmych päť bodov za vedúcim AC Miláno.

Tabuľka Serie A

Serie A

    Dušan Vlahovič v zápase proti FC Turín.
    Dušan Vlahovič v zápase proti FC Turín.
    Juventus prišiel na dlhé obdobie o najlepšieho strelca. Vlahovič nebude hrať niekoľko mesiacov
    dnes 17:22
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Taliansko»Serie A»Juventus prišiel na dlhé obdobie o najlepšieho strelca. Vlahovič nebude hrať niekoľko mesiacov