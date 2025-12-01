Juventus prišiel na dlhé obdobie o najlepšieho strelca. Vlahovič nebude hrať niekoľko mesiacov

Najlepší strelec Juventusu Turín Dušan Vlahovič bude niekoľko mesiacov na trávnikoch chýbať.
Turínsky futbalový klub dnes oznámil, že si srbský útočník poranil priťahovač stehna. Dobu absencie neuviedol, podľa talianskych médií pôjde o dva až tri mesiace.
Vlahovič sa zranil pri streľbe po polhodine sobotňajšieho víťazného ligového stretnutia proti Cagliari (2:1). Okamžite musel striedať.
Podľa denníka Gazzetta dello Sport bude chýbať tri mesiace, Sky Sport Italia uviedla, že by sa mohol vrátiť na trávnik vo februári.
Dvadsaťpäťročný Vlahovič v tejto sezóne strelil šesť gólov rovným dielom rozdelených medzi Sériu A a Ligu majstrov.
Od augusta znovu získal miesto v základnej zostave, o ktoré prišiel v minulom ročníku. Juventus je v tabuľke talianskej ligy siedmych päť bodov za vedúcim AC Miláno.