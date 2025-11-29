Obert nezabránil prehre na pôde veľkoklubu. Zápas dohrával pod hrozbou vylúčenia

Kenan Yildiz (vpravo) v zápase Serie A medzi Juventusom a Cagliari.
Kenan Yildiz (vpravo) v zápase Serie A medzi Juventusom a Cagliari. (Autor: TASR/ LaPresse via AP)
TASR|29. nov 2025 o 20:50
Juventus neprehral v Serie A už päť zápasov.

Futbalisti Juventusu Turín vyhrali v sobotňajšom dueli 13. kola Serie A na domácej pôde nad Cagliari 2:1. „Stará dáma“ tak v najvyššej talianskej súťaži ťahá sériu piatich zápasov bez prehry.

Slovenský reprezentačný obranca Adam Obert hral za hostí do 53. minúty a v 39. minúte videl žltú kartu. Cagliari nezvíťazilo v deviatich kolách za sebou.

Janov zdolal po obrate Veronu 2:1. Ťahá tak sériu štyroch ligových zápasov bez prehry, zatiaľ čo Verona ešte v aktuálnom ročníku nezvíťazila.

Udinese vyhralo 2:0 na ihrisku Parmy, ktorá dohrávala o desiatich.

Serie A - 13. kolo:

Juventus Turín - Cagliari Calcio 2:1 (2:1)

Góly: 27. a 45.+1 Yldiz - 26. Esposito

/Adam Obert (Cagliari) hral do 53. min., v 39. min. dostal ŽK/

FC Janov - Hellas Verona 2:1 (1:1)

Góly: 40. Colombo, 62. Thorsby - 21. Belghali

Parma Calcio - Udinese Calcio 0:2 (0:1)

Góly: 11. Zaniolo, 65. Davis (z 11 m)

ČK: 64. Troilo (Parma)

Tabuľka Serie A

Serie A

