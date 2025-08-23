Rozhodca ukázal žltú kartu, potom verdikt zmenil. Vylúčenie pomohlo DAC k víťazstvu

Niké liga - 5. kolo
Dunajská Streda - Trenčín 4:1 (2:0)
Góly: 38. Nemanič, 45. Djukanovič, 74. Redzic, 84. Gruber - 54. Bessilé
Rozhodovali: Choreň - Poláček, Vorel, 3993 divákov
ŽK: Tuboly, Udvaros - Khan, Suleiman, Yakubu
ČK: 33. Križan (Trenčín)
Dunajská Streda: Filipe (21. Popovič) - Kapanadze, Blažek (87. Ansah), Nemanič, Mendez - Tuboly - Udvaros (78. Gagua), Ramadan (79. Blaško) - Djukanovič (79. Sylla), Redzic, Gruber
AS Trenčín: Katič - Skovajsa (46. Pavek), Križan, Bessilé, Holúbek - Yakubu - Hájovský, Khan (46. Kranthove) - Kam (46. Guibero), Sabljič (62. Fiala), Suleiman (85. Nsumoh)
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
DUNAJSKÁ STREDA. Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda si v 5. kole Niké ligy poradili doma s AS Trenčín jednoznačne 4:1.
S ôsmimi bodmi sa posunuli priebežne na tretie miesto tabuľky, na svojho sobotňajšieho súpera strácajú bod, pričom majú zápas k dobru.
Nádeje Trenčína na bodový zisk nahlodal faul Richarda Križana na Andreasa Grubera v 33. minúte, po ktorom rozhodca po dodatočnom preskúmaní videa namiesto pôvodne žltej udelil rovno červenú kartu.
Dunajská Streda využila „presilovku“ ešte do prestávky, hlavičkami sa presadili Klemen Nemanič a Viktor Djukanovič - 2:0.
V druhom polčase Loic Bessilé znížil, ale domáci si tri body postrážili. V závere ešte zvýraznili triumf Damir Redzic a Gruber. DAC zaznamenal druhé víťazstvo v sezóne, naopak AS utrpel druhú prehru.