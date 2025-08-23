Rozhodca ukázal žltú kartu, potom verdikt zmenil. Vylúčenie pomohlo DAC k víťazstvu

Futbalisti Dunajskej Stredy sa tešia z gólu na ilustračnom zábere.
Futbalisti Dunajskej Stredy sa tešia z gólu na ilustračnom zábere. (Autor: TASR)
TASR|23. aug 2025 o 22:50
Dunajská Streda jednoznačne zdolala Trenčín.

Niké liga - 5. kolo

Dunajská Streda - Trenčín 4:1 (2:0)

Góly: 38. Nemanič, 45. Djukanovič, 74. Redzic, 84. Gruber - 54. Bessilé

Rozhodovali: Choreň - Poláček, Vorel, 3993 divákov

ŽK: Tuboly, Udvaros - Khan, Suleiman, Yakubu

ČK: 33. Križan (Trenčín)

Dunajská Streda: Filipe (21. Popovič) - Kapanadze, Blažek (87. Ansah), Nemanič, Mendez - Tuboly - Udvaros (78. Gagua), Ramadan (79. Blaško) - Djukanovič (79. Sylla), Redzic, Gruber

AS Trenčín: Katič - Skovajsa (46. Pavek), Križan, Bessilé, Holúbek - Yakubu - Hájovský, Khan (46. Kranthove) - Kam (46. Guibero), Sabljič (62. Fiala), Suleiman (85. Nsumoh)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

DUNAJSKÁ STREDA. Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda si v 5. kole Niké ligy poradili doma s AS Trenčín jednoznačne 4:1.

S ôsmimi bodmi sa posunuli priebežne na tretie miesto tabuľky, na svojho sobotňajšieho súpera strácajú bod, pričom majú zápas k dobru.

Nádeje Trenčína na bodový zisk nahlodal faul Richarda Križana na Andreasa Grubera v 33. minúte, po ktorom rozhodca po dodatočnom preskúmaní videa namiesto pôvodne žltej udelil rovno červenú kartu.

Dunajská Streda využila „presilovku“ ešte do prestávky, hlavičkami sa presadili Klemen Nemanič a Viktor Djukanovič - 2:0.

V druhom polčase Loic Bessilé znížil, ale domáci si tri body postrážili. V závere ešte zvýraznili triumf Damir Redzic a Gruber. DAC zaznamenal druhé víťazstvo v sezóne, naopak AS utrpel druhú prehru.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
3
3
0
0
5:0
9
V
V
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
5
3
0
2
6:7
9
P
V
V
P
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
4
2
2
0
7:2
8
V
R
V
R
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
3
2
1
0
7:3
7
V
V
R
5
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
4
2
1
1
6:4
7
P
V
V
R
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
4
2
1
1
7:6
7
V
P
V
R
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
4
2
1
1
8:8
7
V
R
P
V
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
5
1
3
1
7:6
6
R
P
V
R
R
9
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
3
1
0
2
4:5
3
V
P
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
5
0
3
2
4:6
3
R
R
P
P
R
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
3
0
0
3
3:7
0
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
5
0
0
5
2:12
0
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Rozhodca ukázal žltú kartu, potom verdikt zmenil. Vylúčenie pomohlo DAC k víťazstvu
    dnes 22:50
