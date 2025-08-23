ONLINE: FC DAC Dunajská Streda - AS Trenčín dnes, Niké liga LIVE (5. kolo)

DUNAJSKÁ STREDA. Futbalisti FC DAC Dunajská Streda a AS Trenčín dnes hrajú zápas 5. kola Niké ligy.
ONLINE PRENOS: FC DAC Dunajská Streda - AS Trenčín dnes (Niké Liga LIVE, 5. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
23.08.2025 o 20:30
5. kolo
Dunajská Streda
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Trenčín
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 5. kola Niké ligy, v ktorom Dunajská Streda hostí Trenčín. Stretnutie sa začína o 20:30.
D. Streda je momentálne siedma, odohrala tri zápasy, v ktorých získala 5 bodov. Na úvod ročníka remizovala s Michalovcami 1:1, následne zdolala Ružomberok 2:0 a potom zaznamenala bezgólovú remízu v Prešove.
Trenčanom patrí 2. priečka so ziskom 9 bodov. Trenčania stratili body iba v súboji proti Trnave, ktorej podľahli 0:1, v zvyšných troch zápasoch nezaváhali. Nad Komárnom vyhrali 2:1, nad Košicami 1:0 a v minulom kole zdolali aj Žilinu 2:1.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
3
3
0
0
5:0
9
V
V
V
2
AS TrenčínAS Trenčín
4
3
0
1
5:3
9
V
V
P
V
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
3
2
1
0
7:3
7
V
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
4
2
1
1
6:4
7
P
V
V
R
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
4
2
1
1
7:6
7
V
P
V
R
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
4
2
1
1
8:8
7
V
R
P
V
7
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
3
1
2
0
3:1
5
R
V
R
8
MFK SkalicaMFK Skalica
4
1
2
1
5:4
5
P
V
R
R
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
4
0
2
2
2:4
2
R
P
P
R
10
FC KOŠICEFC KOŠICE
2
0
0
2
1:4
0
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
3
0
0
3
3:7
0
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK Ružomberok
4
0
0
4
1:9
0
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body