Weiss spomínal hrozné góly, dostali päť. Dejú sa nevídané veci, vravel komentátor

DUNAJSKÁ STREDA. Bol to jeho životný zápas. Útočník Dunajskej Stredy Matej Trusa dal tri góly, ten posledný strelil dokonca chrbtom k bráne a pätičkou.

„Trusa je len súčasť systému a súčasť tímu,“ začal tréner D. Stredy Xisco Muňoz. Následne však svojho útočníka velebil.

„Je to hráč, ktorý vyjadruje presne hodnoty nášho klubu, prichádza prvý na tréning. Je aktívny v budovaní seba samého. Začína jogou a strečingom. Po tréningu ide ešte do posilňovne. Je to vzor, ktorý potrebujeme v šatni,“ opisoval Xisco Muňoz.