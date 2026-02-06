Slovan prišiel o svoju superstar: Dostal ponuku, ktorá sa neodmieta, tvrdil Kmotrík

Devätnásteho decembra Slovan Bratislava zdolal doma BK Häcken 1:0 a odvtedy sa akoby uzavrel do seba. Bol to jeho posledný súťažný zápas a zároveň moment, po ktorom hlavný tréner Vladimír Weiss zmizol z mediálneho priestoru. Počas celej zimnej prípravy, ktorá sa začala 8. januára, komunikoval navonok len asistent Boris Kitka. Weiss sa ozval až teraz. Až vtedy, keď mal pocit, že už má čo povedať.
„Nechcel som hovoriť niečo, čo nie je pravda. Vedel som, že na Markovičovi a Jankovičovi sa pracovalo niekoľko mesiacov,“ vysvetlil tréner na piatkovom mediálnom brífingu.
VIDEO: Kmotrík počas tlačovej konferencii
Mlčanie nebolo útekom, ale čakaním na hotové veci.
Odišla superstar
Slovo si vzal aj generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml. Spolu s trénerom rozoberali nové posily, zimné zmeny v kádri aj ambície do jarnej časti sezóny.
„Verím, že títo hráči budú pre nás prínosom a pomôžu nám k naplneniu našich cieľov,“ uviedol Kmotrík.
Slovan medzičasom jemne menil tvár. Odišiel Marko Tolič, hráč, ktorý bol na slovenské pomery superstar. Muž, ktorý dvoma gólmi poslal Slovan do Ligy majstrov.
Futbalista, ktorý robil rozdiely, bavil tribúny a podpisoval postupy. Jeho odchod do Číny bolel, no v klube ho prijali ako nevyhnutnosť.
Koniec Toliča, príchod Jankoviča
„Tolič dostal ponuku, ktorá sa neodmieta. Veľa pre klub spravil, nechceli sme mu brániť,“ vysvetlil Kmotrík.
Weiss sa pri rozlúčke s chorvátskym technikom netajil emóciami.
„Veľmi rozumný človek a inteligentný hráč. Kľúčový hráč a pilier ofenzívy. Poprosil nás, aby sme mu vyšli v ústrety, lebo dostal kontrakt života,“ povedal Weiss na margo Toliča.
Pri jeho odchode zaznel aj osobný príhovor.
Mohol ísť do Španielska
„Povedal som mu: Marko, keby si viac behal, tak by si šiel do španielskej ligy. Tie veci, ktoré mal on, sa budú ťažko nahrádzať. Budeme hrať inak ako s Markom. Zanechal tu hlbokú stopu a zapísal sa do dejín,“ dodal tréner Slovana.
VIDEO: Tréner Weiss počas tlačovej konferencii
Slovan okamžite siahol po Nikovi Jankovičovi, ktorý prišiel z HNK Rijeka na ročné hosťovanie s opciou. Nie ako kópia Toliča, ale ako hráč s podobnou DNA.
„Jankovič je podobný typ ako Marko, má podobné finesy. Je to komplexný futbalista s obrovským potenciálom.“
Weiss sa dotkol aj ďalšej posily – stopéra Svetozara Markoviča.
„Markovič má svoju kvalitu, zatiaľ je tichší v kabíne a zoznamuje sa s prostredím. Poctivo pracuje, prišiel po zranení a ešte sa dostáva do stavu, aby bol stopercentný,“ uviedol Weiss.
Kto je Griger?
Jankovič je treťou januárovou posilou Slovana Bratislava. Ešte pred ním belasí priviedli Svetozara Markoviča, stopéra so skúsenosťami z medzinárodného futbalu, ktorý má spevniť defenzívu, a 21-ročného útočníka Adama Grigera, od ktorého si klub sľubuje zvýšenie konkurencie a väčšiu údernosť v zakončení.
V ofenzíve má Slovan aj zdravotné problémy. Andraž Šporar je stále zranený a v príprave neodohral ani jeden zápas. Tigran Barseghyan zatiaľ nie je úplne zdravotne fit, aby zvládol celý duel.
VIDEO: Vladimír Weiss
Griger má byť odpoveďou na tieto výpadky.
„Mladý hráč v dobrom veku. Typologicky takéhoto útočníka potrebujeme. Myslím aj na budúcnosť slovenských hráčov. Káder máme dosť široký, aby sme zvládli jarnú časť,“ verí Weiss.
Chce slovenského ducha
O Grigerovi hovoril veľmi osobne:
„Hrá dobre chrbtom k bráne. Musíme mať aj slovenského ducha. Je mladý a dobrý futbalista, slušný chlapec. Dostal lekciu života. Vidím, že je hladný po úspechu a váži si, že je v Slovane. Verím, že je to hráč budúcnosti.“
Kmotrík potvrdil, že Slovan sleduje aj ďalších domácich futbalistov.
„Sledujeme aj ďalších slovenských hráčov, s niektorými aj rokujeme, ale nie je ich veľa. Chceme sa v januári ešte posilniť – aspoň o jedného hráča,“ avizoval.
Kmotrík o platoch a predaji
Šéf Slovana Kmotrík sa vyjadril aj k debatám o platoch v Slovane, ktoré sa objavujú v médiách a podcastoch. S touto témou vyšiel sám, lebo ho škrie.
VIDEO: Guram Kašia
„Diskusia o financiách nie je dobrá, nevytvára dobrú energiu. Ak niekto šíri niečo, čo je na míle vzdialené pravde, nie je to dobré. Plat nie je podstatný. Nemali by sme sa toľko koncentrovať na to, kto koľko zarába. Má hrať ten, kto má kvalitu.
Naši hráči sú však najlepšie platení. Treba ich súdiť podľa futbalovej kvality, nie podľa platu,“ zdôraznil. Nechcel sa ani len dotknúť témy, v akých reláciách sa v Slovane pohybujú mzdy.
Otvoril aj tému možného predaja klubu.
„Slovan sa etabloval na európskej úrovni, preto sa o nás zvýšil záujem. Stále je to živá téma. Ak nájdeme vhodného partnera, nebránime sa. Sme otvorení diskusiám, ktoré aj prebiehajú, no nič nie je horúce ani uzavreté. Nájsť vhodného partnera nie je jednoduché, musíte mať spoločné vízie,“ vysvetlil Kmotrík.
Niké liga sa vracia
Už v sobotu sa opäť roztočí kolotoč Niké ligy a začne sa jarná časť sezóny 2025/26. Prestupové reči nahradí realita trávnika. Slovan čaká hneď ostrý štart – Dunajská Streda privíta lídra tabuľky (18.00, vysiela Dajto) a oba tímy delí jediný bod.
„Po dlhých rokoch v DAC Dunajská Streda oficiálne avizujú, že chcú titul,“ dodal Weiss.
Aktuálny káder ŠK Slovan Bratislava:
Brankári: Matúš Macík, Dominik Takáč, Martin Trnovský
Obrancovia: Kenan Bajrič, Cesar Blackman, Sandro Cruz, Sidoine Fogning, Guram Kašia, Svetozar Markovič, Jurij Medveděv, Kevin Wimmer, Sharani Zuberu
Stredopoliari: Tigran Barseghjan, Artur Gajdoš, Rabin Ibrahim, Danilo Ignatenko, Nino Marcelli, Maxim Mateáš, Alen Mustafič, Peter Pokorný, Kyriakos Savvidis, Vladimír Weiss ml., Alasana Yirajang, Niko Jankovič
Útočníci: Mikola Kucharevič, Róbert Mak, Andraž Šporar, Adam Griger
Zmeny v kádri ŠK Slovan Bratislava:
Príchody: Niko Jankovič (hosťovanie - HNK Rijeka/Chor.), Adam Griger (hosťovanie - FC Hradec Králové/ČR), Svetozar Markovič (FC Viktoria Plzeň/ČR)
Odchody: Marko Tolič, Kelvin Ofori (hosťovanie - NK Olimpija Ľubľana/Slov.), Filip Lichý (hosťovanie - FC Košice),
Výsledky ŠK Slovan Bratislava v príprave:
ŠK Slovan Bratislava – MFK Zvolen 4:0
CSKA Sofia 1948 – ŠK Slovan Bratislava 2:1
Gangwon FC – ŠK Slovan Bratislava 2:2