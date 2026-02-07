Kapitán Slovana pobúril tribúny gestom, na ktoré sa nezabudne. Takto si to vysníval

Oslavné gesto Vladimíra Weissa. (Autor: Palo Gašpar)
Pavol Spál|7. feb 2026 o 07:00
Je tu veľký slovenský hit.

Stiahol si dres, krúžil s ním nad hlavou, bol v tranze. Vzápätí sa postavil pred tribúny a napínal svaly. Emócie, ktoré rozdelili ľudí.

Kapitán Slovana Vladimír Weiss ml. nastúpil na ihrisko až v úplnom závere – v 89. minúte. O pár okamihov neskôr premenenou penaltou rozhodol o víťazstve 3:2 a výrazne priblížil titul pre Slovan. Písal sa 7. máj 2023.

Weiss už v tom momente vedel, čo príde. Mal žltú kartu a uvedomoval si následky. Aj tak si po góle vyzliekol dres.

„Celý rok som čakal na tento zápas a nemohol som v ňom nastúpiť. Ten moment, že si vyzlečiem dres po víťaznom góle, som si vysníval, a preto som to tak spravil,“ vysvetľoval Weiss.

Ako Messi

„Spravili to iní hráči ako ja. Spravil to aj Lionel Messi proti Realu Madrid – a to sa s ním neporovnávam, len menujem,“ dodal.

Spravil gesto, na ktoré sa nezabúda. Vyvolal vášne aj kontroverzie. Domáci fanúšikovia v Dunajskej Strede hromžili. Pre jedných bol provokatér, pre druhých hrdina. Strhol na seba pozornosť, do zápasu sa vypýtal, hoci nebol úplne fit.

„V určitých fázach nie je normálny, ako ani ja niekedy nie som normálny. Zdedil to a moja žena vždy tvrdí, že za to môžem ja,“ priznal Vladimír Weiss starší, jeho otec. Juniora však ešte predtým poriadne sfúkol.

DAC bol blízko ako nikdy

Dunajská Streda nikdy nebola k titulu bližšie než práve v sezóne 2022/23 pod vedením trénera Adriána Guľu. Prehra v pamätnom zápase so Slovanom sa zapísala hlboko. O to viac, že DAC mal vtedy historickú šancu.

Rivalita sa odvtedy nikam neposunula – len dozrela.

Jar štartuje šlágrom. Delí ich jediný bod.

V sobotu o 18.00 h (priamy prenos TV Dajto) sa Slovan opäť predstaví na pôde svojho rivala v rámci 19. kola Niké ligy. Oba tímy delí jediný bod.

VIDEO: Zostrih zápasu Dunajská Streda - Slovan Bratislava

Začína sa jarná časť sezóny 2025/26 – fáza, v ktorej sa prestupové reči konfrontujú s realitou trávnika.

Ako špecifický svet

Dunajská Streda má vlastnú atmosféru. Hlásateľ na štadióne síce strieda slovenčinu s maďarčinou, no povzbudzovanie z tribún znie takmer výlučne v maďarčine. Emócie sú tu konštantou.

Futbalisti Slovana tu zažili aj nepríjemné privítanie. Pred troma rokmi, keď klubový autobus zaparkoval pri štadióne, pristálo pred ním päť delobuchov. Hráči museli niekoľko minút čakať v autobuse, kým mohli bezpečne vstúpiť do útrob štadióna.

Súboje Slovana a DAC vždy vyvolávali vášne, tréner Vladimír Weiss st. ich však skôr krotil. Opakovane zdôrazňoval, že má k vedeniu Dunajskej Stredy blízky vzťah, hovoril o kamarátstve. V klube kedysi pôsobil aj ako hráč.

Majiteľ DAC Oszkár Világi ho istý čas dokonca lanáril na Žitný ostrov.

Na snímke gólová radosť futbalistov DAC po góle na 2:1 zľava strelec gólu Damir Redzic, Maté Tuboly a Ammar Ramadan počas 7. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy skupiny o titul FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava 26. apríla 2025.
Na snímke gólová radosť futbalistov DAC po góle na 2:1 zľava strelec gólu Damir Redzic, Maté Tuboly a Ammar Ramadan počas 7. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy skupiny o titul FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava 26. apríla 2025. (Autor: TASR)

Veria si na titul

Weiss má spoločnú minulosť aj so súčasným trénerom DAC Branislavom Fodrekom. Spolu dosiahli senzačný úspech v Lige majstrov ešte v drese Petržalky na jeseň 2005 – Weiss ako tréner, Fodrek ako hráč. Neskôr spolu pôsobili aj v ruskom Saturne. Dnes stoja proti sebe.

„Cítim, že náš tím je pripravený bojovať o najvyššej priečky, lebo naše ambície musia byť najvyššie. Odkedy prevzal tím Fodrek (november 2024, pozn. red.), tak sme prehrali iba tri zápasy,“ vyhlásil výkonný riaditeľ DAC Jan Van Daele,

Slovan v zimnej príprave neoslnil. Proti Zvolenu síce ešte bez problémov splnil povinnosť (4:0), navyše na umelej tráve v Bratislave, no reálnejší obraz prišiel až v Turecku.

Prehra 1:2 s CSKA Sofia a remíza 2:2 s juhokórejským FC Gangwon odhalili rozpaky.

Skúsený stopér Guram Kašia však upozornil:

Kádre: otázniky, straty

„Hrám profesionálne futbal 20 rokov, čiže mám za sebou 40 zimných a letných príprav. A prakticky vždy to bolo tak, že keď sme nemali dobré výsledky v príprave, tak tie prišli v ostrých zápasoch."

Svetozar Markovič
Svetozar Markovič (Autor: ŠK Slovan Bratislava)

"Keď sa vám prípravné duely výsledkovo nevydaria, ste nútení identifikovať chyby, analyzovať veci a ste desaťkrát pozornejší a hladnejší. Naopak, pri výborných výsledkoch v príprave môže nastať prehnaná sebadôvera či až uspokojenie," myslí si Kašia.

Slovan vstupuje do jari s viacerými otáznikmi. Ani jeden prípravný zápas neabsolvoval útočník Andraž Šporar, ofenzívna jednotka tímu.

Chýbala aj brankárska jednotka Dominik Takáč. Nejasná je budúcnosť Marka Toliča, ktorý je spájaný s prestupom do Číny.

DAC a najlepšia obrana

Defenzíva by však mala byť pevnejšia – prišiel Svetozar Markovič. Útok posilnil Adam Griger (21 r) z Hradca Králové, ktorý prišiel na ročné hosťovanie. Súčasťou dohody medzi klubmi je aj opcia na trvalý prestup.

DAC 1904 prišiel o veľkú osobnosť. Maďarský reprezentant Damir Redžić zamieril do Red Bullu Salzburg, na jeseň bol vyhlásený za najlepšieho hráča tímu. Chýbať budú aj brankár Aleksandar Popović, Giorgi Gagua a útočník Matej Trusa.

Na druhej strane, DAC posilnil Matúš Kmeť z MLS (Minnesota United), ktorý by mal byť k dispozícii už na úvodný jarný duel.

DAC posilnil ofenzívu aj o slovinského útočníka Nina Kukovca. Dvadsaťštyriročný hrot prišiel z NK Radomlje, s klubom podpísal zmluvu na 2,5 roka s opciou.

V aktuálnej sezóne zaznamenal v 16 ligových zápasoch 7 gólov a 2 asistencie, čím sa podieľal na tretine gólovej produkcie Radomlje.

Dunajská Streda sa môže oprieť o najlepšiu defenzívu v súťaži – inkasovala iba 13 gólov. Slovan dostal približne dvojnásobok. Posledný vzájomný zápas? September 2025, Tehelné pole, tesné víťazstvo Slovana 3:2.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
18
12
3
3
38:26
39
V
P
P
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
18
11
5
2
34:13
38
V
V
V
R
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
18
11
2
5
34:18
35
V
P
V
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
18
10
4
4
42:25
34
P
P
P
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
18
7
4
7
28:30
25
V
P
P
V
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
18
7
3
8
28:28
24
P
V
P
V
P
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
18
5
5
8
20:26
20
R
V
V
R
P
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
18
4
8
6
19:25
20
P
R
V
R
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
18
5
4
9
20:29
19
P
R
P
V
P
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
18
5
3
10
14:31
18
R
R
P
P
V
11
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
18
4
2
12
24:38
14
V
V
R
P
P
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
18
2
7
9
15:27
13
P
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

