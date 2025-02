Iba jedna žltá karta je neprijateľná, hovorí tréner Skalice. Fodrek: Hrali sme vo veľkej pohode

Pred štartom jarnej časti Dunajská Streda deklarovala iné mužstvo oproti jeseni, a to sa v zápase aj potvrdilo.

Tlačiť na súpera, vypracovať si šance a čo najskôr skórovať. To bol náš plán, ale nie vždy to vyjde. Nám sa to od prvej minúty podarilo a hrali sme vo veľkej pohode.

Mali sme aj plán B, keby bol polčas 0:0, alebo aj dlhšie, aby hráči nepanikárili. Verili sme , že nadviažeme na zápasy z prípravy a mužstvo to už potvrdilo.

Je to iba prvý krôčik, od ďalšieho týždňa sa budeme pripravovať na dôležitý zápas v Trnave," hodnotil vydarený zápas domácich tréner Branislav Fodrek.