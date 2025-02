Dunajská Streda nedopustila prekvapenie. V súboji so Skalicou rozhodla o výhre už prvom polčase

Branislav Fodrek, tréner Dunajskej Stredy: "Musím vysloviť spokojnosť. Čo sme chceli, vyšlo to a podarilo sa nám nadviazať na prípravu. Chceli sme dobre vstúpiť do zápasu, diktovať tempo. Prvý polčas aj takto vyzeral, okrem gólov sme mali šance na ďalšie. V druhom polčase sme neboli takí precízni, takto to býva, súper sa trochu dostal na nás, ale šance nemal. Mohli sme pridať aj ďalšie góly. Pre nás boli dôležité tri body, a verím, že nám to pomôže do ďalších zápasov. Chceli sme dať aj impulz fanúšikom, víťazstvo patrí im. Urobíme všetko preto, aby sme ľudí prilákali naspäť na štadión. Pokračujeme v práci ďalej, a verím, že sa opäť vytvorí správna atmosféra v Dunajskej Strede."

David Oulehla, tréner Skalice: "Pred zápasom som si to predstavoval inak. V úvode sme z troch šancí inkasovali, je to pre mňa sklamanie. Musím si tie situácie pozrieť, ako vznikli. Dnes to bolo zaslúžené víťazstvo domácich. Chýbala nám agresivita. Sme posledné mužstvo, ale v zápase sme mali len jednu žltú kartu. Za výkon v prvom polčase som sa hanbil. Ja som za to zodpovedný, beriem to na seba, ale musím si tie situácie ešte raz pozrieť. Do zápasu sme sa nedostali, žiaľ, zaslúžene sme prehrali."