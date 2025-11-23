ONLINE: FC DAC Dunajská Streda - FC Tatran Prešov dnes, Niké liga LIVE (15. kolo)

DUNAJSKÁ STREDA. Futbalisti FC DAC Dunajská Streda a FC Tatran Prešov dnes hrajú zápas 15. kola Niké ligy.
Niké liga 2025/2026
23.11.2025 o 18:00
15. kolo
Dunajská Streda
0:0
(0:0)
16' minúta
Prebiehajúci
Prešov
Prehľad
Rozhodca: Choreň – Štofik, Roszbeck.
Prenos
16
Ramadana poslal k zemi Simon.
15
Prvý náznak od hostí. Na Kotulov center zareagoval brankár Popović.
13
Centroval Ramadan, ale len na hlavu súpera.
12
Ďalší roh pre DAC.
11
Domáci futbalisti opäť začínajú zo svojej polovice.
9
Redžičovi sa odpískal útočný faul.
8
Prešovčania sa nedokážu vymaniť z vlastnej polovice.
7
Pekný center od Mendeza, ktorým našiel hlavu Nemaniča a ten to namieril do brvna!
6
Redžič vysunul Oura, ktorý vybojoval rokový kop.
6
Ouro centroval do vápna, ale hostia loptu odkopli.
5
Pri lopte sú domáci, ktorí kombinujú v strede ihriska.
3
Redzič aj zahral priamy kop a trafil do brvna!
2
Prešovčania sa bránia. Revenco fauloval pred pokutovým územím Redziča.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
DAC 1904 Dunajská Streda: Popović – Kapanadze, Kačaraba (C), Nemanič, Mendez – Tuboly – Ouro, Udvaros – Redžič, Sylla, Ramadan.
Náhradníci: Filipe – Barro, Blaško, Blažek, Djukanović, Gagua, Gruber, Herc, Modesto.
Tréner: Branislav Fodrek
FC TATRAN Prešov: Bajza – Menich, Bondarenko, Sipľak – Kotula, Simon, R. Begala, Revenco – Olejník, Masaryk, Regáli (C).
Náhradníci: Knurovský – Balodis, Gáll, Juritka, Krasniqi, Morim, Römling, Sagna, Sigeev.
Tréner: Vladimír Cifranič
Prajem všetkým peknú nedeľu! Po reprezentačnej prestávke sa opäť rozbieha kolotoč ligových stretnutí v našej najvyššej futbalovej súťaži. V 15. kole Niké ligy sa proti sebe postavia DAC 1904 Dunajská Streda a FC TATRAN Prešov. Prvý vzájomný duel v tejto sezóne na prešovskej pôde sa skončil bezgólovou remízou 0:0.
DAC 1904 Dunajská Streda: DAC je aktuálne na treťom mieste a po štrnástich odohratých zápasoch má na konte 28 bodov. Futbalisti Dunajskej Stredy ťahajú trojzápasovú šnúru výhier. Naposledy zdolali Ružomberok na ich pôde 1:0. Najlepším strelcom tímu je reprezentant Čiernej Hory Viktor Djukanović, ktorý sa presadil osemkrát.
FC TATRAN Prešov: Prešovčanom patrí priebežná ôsma priečka so ziskom 15 bodov. Po vysokej prehre so Žilinou 0:4 si napravili chuť proti Trnave, ktorú zdolali 2:1. Päť presných zásahov má útočník Martin Regáli.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
15
10
4
1
39:18
34
V
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
14
10
3
1
31:18
33
V
V
V
V
P
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
14
8
4
2
27:12
28
V
V
V
P
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
14
8
2
4
26:14
26
V
P
V
V
R
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
15
6
4
5
25:23
22
V
P
R
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
14
5
3
6
21:24
18
P
V
P
V
R
7
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
15
5
3
7
18:24
18
V
P
R
P
V
8
AS TrenčínAS Trenčín
15
5
1
9
14:28
16
P
V
P
P
R
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
14
3
6
5
16:22
15
V
P
V
R
R
10
MFK SkalicaMFK Skalica
15
2
6
7
12:21
12
P
P
R
P
R
11
MFK RužomberokMFK Ružomberok
14
3
3
8
15:23
12
P
P
R
R
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICE
15
2
1
12
19:36
7
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body