Dunajská Streda našla náhradu do obrany. Získala Slováka z rumunskej Bukurešti

DUNAJSKÁ STREDA. Slovenský futbalista Filip Blažek posilnil DAC Dunajská Streda. Dvadsaťsedemročný obranca sa upísal účastníkovi Niké ligy do roku 2027 s opciou na ďalšiu sezónu. Klub o tom informoval na oficiálnej webovej stránke.
Blažek hral naposledy v Rumunsku, kde obliekal dres Rapidu Bukurešť. Predtým si vyskúšal aj angažmány v Baníku Ostrava či dánskom Bröndby Kodaň.
V najvyššej súťaži má na konte 50 stretnutí, pôsobil na rodnom Záhorí v drese Senice a Skalice. Bývalý mládežnícky reprezentant sa tak vracia opäť na Slovensko.
„Teší ma, že som naspäť na Slovensku. Naša liga mi vyhovovala, preto verím, že budem predvádzať minimálne také výkony, ako v Skalici a tým dokážem pomôcť mužstvu. Prichádzam do klubu, ktorý má vždy tie najvyššie ciele.
Dunajská Streda je vhodný kandidát na to, aby každý rok bojovala o titul a pohár. DAC je jeden z trojice top klubov na Slovensku čo sa týka fanúšikov, štadióna a celkového zázemia. Pre mňa teda ide o veľký krok dopredu a veľmi sa na pôsobenie v novom prostredí teším,“ vyjadril sa po podpise Blažek.
Tréner Branislav Fodrek tak bude mať k dispozícii potenciálnu náhradu za Ukrajinca Tarasa Kačarabu. Ten si v dueli 4. kole Niké ligy poranil členok a čaká ho niekoľkotýždňová pauza.