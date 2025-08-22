Dunajská Streda našla náhradu do obrany. Získala Slováka z rumunskej Bukurešti

Filip Blažek
Filip Blažek (Autor: DAC Dunajská Streda)
TASR|22. aug 2025 o 13:45
Na Slovensko sa vracia po troch rokoch.

DUNAJSKÁ STREDA. Slovenský futbalista Filip Blažek posilnil DAC Dunajská Streda. Dvadsaťsedemročný obranca sa upísal účastníkovi Niké ligy do roku 2027 s opciou na ďalšiu sezónu. Klub o tom informoval na oficiálnej webovej stránke.

Blažek hral naposledy v Rumunsku, kde obliekal dres Rapidu Bukurešť. Predtým si vyskúšal aj angažmány v Baníku Ostrava či dánskom Bröndby Kodaň.

V najvyššej súťaži má na konte 50 stretnutí, pôsobil na rodnom Záhorí v drese Senice a Skalice. Bývalý mládežnícky reprezentant sa tak vracia opäť na Slovensko.

„Teší ma, že som naspäť na Slovensku. Naša liga mi vyhovovala, preto verím, že budem predvádzať minimálne také výkony, ako v Skalici a tým dokážem pomôcť mužstvu. Prichádzam do klubu, ktorý má vždy tie najvyššie ciele.

Dunajská Streda je vhodný kandidát na to, aby každý rok bojovala o titul a pohár. DAC je jeden z trojice top klubov na Slovensku čo sa týka fanúšikov, štadióna a celkového zázemia. Pre mňa teda ide o veľký krok dopredu a veľmi sa na pôsobenie v novom prostredí teším,“ vyjadril sa po podpise Blažek.

Tréner Branislav Fodrek tak bude mať k dispozícii potenciálnu náhradu za Ukrajinca Tarasa Kačarabu. Ten si v dueli 4. kole Niké ligy poranil členok a čaká ho niekoľkotýždňová pauza.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
3
3
0
0
5:0
9
V
V
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
4
3
0
1
5:3
9
V
V
P
V
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
3
2
1
0
7:3
7
V
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
4
2
1
1
6:4
7
P
V
V
R
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
4
2
1
1
7:6
7
V
P
V
R
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
4
2
1
1
8:8
7
V
R
P
V
7
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
3
1
2
0
3:1
5
R
V
R
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
4
1
2
1
5:4
5
P
V
R
R
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
4
0
2
2
2:4
2
R
P
P
R
10
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
2
0
0
2
1:4
0
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
3
0
0
3
3:7
0
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
4
0
0
4
1:9
0
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

