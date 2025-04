DAC najskôr prehrával, potom zapol motory. Na výhru to však nestačilo

Branislav Fodrek, tréner Dunajskej Stredy: „Bol to kvalitný ligový zápas. Vedeli sme, že Podbrezová má kvalitu, aj napriek tomu bol náš cieľ vyhrať. Opäť sa nám nepodarilo dobre vstúpiť do zápasu, súper išiel zaslúžene do vedenia. V druhom polčase sme boli aktívnejší, aj keď súper hrozil z protiútokov. Mali sme viacero možností, aj keď to možno neboli úplne čisté šance. Chýbal väčší pokoj v pokutovom území. Zápas sa nám nepodarilo zlomiť na našu stranu a je z toho remíza.“

Štefan Markulík, tréner Podbrezovej: „Z našej strany bol veľmi dobrý úvod zápasu, prvých 30 minút sme mali hru pod kontrolou. Vytvorili sme si aj príležitostí na skórovanie a zaslúžene sme išli do vedenia. Súper prechodovou akciou vyrovnal na 1:1. Za prvý polčas sme mohli mať na svojej strane vedenie. V druhom polčase domáci stupňovali tlak, súper bol vo vysokom aktívnom postavení. Zásadné príležitosti si do 70. minúty nevytvoril, a potom sme to ustáli, navyše sme mali aj šancu v podaní Smékala. Škoda záveru, zápas sme mohli nakloniť v náš prospech, ale remíza je zaslúžená. Mužstvo dobre pracovalo v defenzívnej činnosti. Domáci majú výbornú športovú formu, nám sa v Dunajskej Strede dlhodobo nedarilo. Konečne neodchádzame naprázdno, ale s nejakým bodom.“