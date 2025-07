Nevýrazný začiatok Dunajskej Stredy. Proti Michalovciam musela zachraňovať remízu

Niké liga - 1. kolo

O prvú šancu sa postarala Dunajská Streda, keď v 9. minúte Dukanovičovu spätnú prihrávku poslal Sylla z prvej tesne vedľa. Na druhej strane v 18. minúte to Musák skúšal technickou strelou, ale lopta letela vedľa.

V 38. minúte išli hostia do vedenia. Po Musákovom rohovom kope poslal odrazenú loptu do siete Cottrell – 0:1. Vyrovnať mohol Trusa v 42. minúte, avšak z blízka prestrelil bránu. V druhom polčase bola Dunajská Streda aktívnejšia, to sa vyplatilo v 67. minúte.