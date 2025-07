ONLINE: FC DAC Dunajská Streda - MFK Zemplín Michalovce dnes, Niké liga LIVE (1. kolo)

Dnes štartuje tromi zápasmi nový ročník Niké ligy. Komárno hostí Trenčín, nováčik z Prešova privíta Slovan Bratislava a Dunajská Streda sa stretne s Michalovcami. Tento duel sa začína o 18:00.



D. Streda skončila v uplynulom ročníku na 4. mieste. V 32 zápasoch nazbierala 51 bodov. V príprave na novú sezónu odohrala 5 stretnutí. Arménskemu Noahu podľahla 1:2, so srbským TSC remizovala 1:1, ukrajinskú Polissyu Zhytomyr zdolala 3:0, s ukrajinskou Oleksandriyou remizovala 0:0 a napokon zvíťazila nad rumunským Voluntari 3:1.



Michalovce skončili siedme so 40 bodmi na konte. V letnej príprave odohrali päť duelov, z ktorých jeden vyhrali, jedenkrát remizovali a trikrát svojmu súperovi podľahli – Rzeszowu 1:3, Brnu 0:1 a Kisvarde 1:4. S maďarskou Kazincbarcikou remizovali 1:1, zdolali jedine poľskú Poloniu B, a to výsledkom 4:3.