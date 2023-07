Musíme dospieť, hovorí Guľa o Európe. Jedno zlyhanie už v DAC prežil

„Takéto zápasy o postup rozhodujú detaily. Žilina hrá na hrane obrovského rizika, súper mal iks gólových šancí. Príde mi to taký bezstarostný, až mládežnícky futbal,“ tŕpol počas zápasu Ďuriš.

Zverenci trénera Jaroslava Hyneka sa nevyhli chybám z neskúsenosti, ale súpera tromfli kreativitou, živelnosťou a odhodlaním. Zaslúžene postúpili.

„Žilina zvládla druhý polčas s noblesou skúseného tímu. Ale netreba to prechvaľovať, lebo domáci tím nemá žiadnu extra kvalitu. Ak by s ním Žilina vypadla, bolo by to zlé,“ dodal expert.