Slavia so Slovákmi uspela v pražskom derby. Pripravila skvelý darček svojmu trénerovi

Hráči Slavie Praha
Hráči Slavie Praha (Autor: SK Slavia Praha)
TASR, ČTK|27. feb 2026 o 20:53
Pre „zošívaných“ išlo o štvrté ligové víťazstvo za sebou.

Chance liga - 24. kolo

Dukla Praha - Slavia Praha 0:2 (0:2)

Góly: 20. Kušej, 32. Chorý (z 11 m)

/I. Schranz hral do 73. minúty, E. Prekop (obaja Slavia) hral od 73. minúty/

Futbalisti Slavie Praha zvíťazili v zápase 24. kola českej Chance ligy nad mestským rivalom Duklou na jej pôde 2:0.

Pre „zošívaných“ išlo o štvrté ligové víťazstvo za sebou, ktorým si upevnili prvé miesto v tabuľke. Slovenský reprezentant Ivan Schranz hral za Slaviu do 73. minúty, keď ho vystriedal jeho krajan Erik Prekop.

Obhajcovia titulu v najvyššej súťaži už 25 zápasov po sebe neprehrali a ako jediní ďalej držia v tejto ligovej sezóne neporaziteľnosť.

Neúplnú tabuľku vedú o desať bodov pred Spartou, ktorá v sobotu nastúpi proti Ostrave. V prvom polčase skórovali Vasil Kušej a najlepší ligový strelec Tomáš Chorý z penalty.

Slávisti výhrou zablahoželali trénerovi Trpišovskému k dnešným 50. narodeninám. Slavia v doterajších 22 vzájomných ligových zápasoch neprehrala a v samostatnej lige zostala nezdolaná aj v 11. stretnutí.

Tabuľka českej ligy

Česko

    dnes 20:53
    dnes 20:53
