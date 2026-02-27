Slavia so Slovákmi uspela v pražskom derby. Pripravila skvelý darček svojmu trénerovi

Chance liga - 24. kolo
Dukla Praha - Slavia Praha 0:2 (0:2)
Góly: 20. Kušej, 32. Chorý (z 11 m)
/I. Schranz hral do 73. minúty, E. Prekop (obaja Slavia) hral od 73. minúty/
Futbalisti Slavie Praha zvíťazili v zápase 24. kola českej Chance ligy nad mestským rivalom Duklou na jej pôde 2:0.
Pre „zošívaných“ išlo o štvrté ligové víťazstvo za sebou, ktorým si upevnili prvé miesto v tabuľke. Slovenský reprezentant Ivan Schranz hral za Slaviu do 73. minúty, keď ho vystriedal jeho krajan Erik Prekop.
Obhajcovia titulu v najvyššej súťaži už 25 zápasov po sebe neprehrali a ako jediní ďalej držia v tejto ligovej sezóne neporaziteľnosť.
Neúplnú tabuľku vedú o desať bodov pred Spartou, ktorá v sobotu nastúpi proti Ostrave. V prvom polčase skórovali Vasil Kušej a najlepší ligový strelec Tomáš Chorý z penalty.
Slávisti výhrou zablahoželali trénerovi Trpišovskému k dnešným 50. narodeninám. Slavia v doterajších 22 vzájomných ligových zápasoch neprehrala a v samostatnej lige zostala nezdolaná aj v 11. stretnutí.