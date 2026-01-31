V Miláne sa počas hier návštevníci nebudú nudiť. Na San Sire sa odohrajú viaceré futbalové šlágre

San Siro pred olympijskými hrami 2026. (Autor: TASR/AP)
Stretnutie AC Miláno - Como sa malo pôvodne hrať v Austrálii.

Zápas najvyššej talianskej futbalovej súťaže AC Miláno - Como 1907 sa uskutoční 18. februára na štadióne San Siro.

Vedenie Talianskej futbalovej ligy to oznámilo v sobotu, čím sa počet stretnutí Serie A konajúcich v Miláne počas ZOH 2026 zvýšil na číslo tri.

Nebude to však najväčší ťahák počas zimnej olympiády 2026, už v sobotu 14. februára sa totiž na San Sire odohrá aj šláger Inter Miláno - Juventus Turín.

V rovnakom čase sa uskutoční duel mužského hokejového turnaja medzi USA a Dánskom a v ten večer budú na ZOH prebiehať aj súťaže v šortreku.

Ďalší ligový súboj je na programe 22. januára, keď AC Miláno privíta Parmu. Zápas vyvrcholí v čase, keď vo Verone odštartuje záverečný ceremoniál ZOH 2026.

Stretnutie AC Miláno - Como bolo pôvodne naplánované na prvý víkend počas hier, no na San Siro sa má v piatok konať otvárací ceremoniál a štadión tak nebude voľný na víkend.

Táto skutočnosť prinútila vedenie Serie A zvažovať presun zápasu do Austrálie, konkrétne do Perthu. Napokon však rozhodlo o odohratí duelu v Miláne, no v inom termíne.

Stanovilo ho na rovnaký deň, keď budú prebiehať súboje play off Ligy majstrov. V rámci play off LM (17.-18. februára) sa Inter predstaví na pôde nórskeho Bodö/Glimt, ďalší taliansky klub Atalanta Bergamo privíta Borussiu Dortmund a Juventus vycestuje na štadión Galatasarayu Istanbul. Informáciu priniesla agentúra AP.

