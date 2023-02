Fanúšikom dochádza trpezlivosť. Chelsea čaká ďalšia ťažká skúška

Benfica, ktorá bude miernym favoritom, tróni na čele portugalskej ligy s päťbodovým náskokom pred veľkým rivalom FC Porto.

"Bruggy v skupinovej fáze ukázali svoju silu. Je to ambiciózny tím s množstvom mladých a talentovaných hráčov. My však máme kvalitu na to, aby sme postúpili do štvrťfinále. Pred sezónou sme si dali za cieľ dostať sa do vyraďovačky.

S jedlom rastie chuť a teraz budeme bojovať o to, aby sme v prestížnej súťaži vyhrali každý zápas," nechal sa počuť kouč Benficy Roger Schmidt.