Prečo teraz spomaliť? Ideme naplno, znie z Bayernu. Kane naháňa strelecký rekord

Anglický futbalista Harry Kane pomohol Bayernu Mníchov dvoma gólmi k víťazstvu 3:2 na pôde Borussie Dortmund v sobotňajšom šlágri 24. kola nemeckej Bundesligy.
Tridsaťdvaročný kanonier skóroval dvakrát vo štvrtom ligovom zápase za sebou a verí, že je na dobrej ceste, aby prekonal rekord Roberta Lewandowského.
Borussia viedla po polčase 1:0 zásluhou gólovej hlavičky Nica Schlotterbecka. Kane ale v úvode druhého dejstva vyrovnal zblízka po priťuknutí od Sergea Gnabryho a v 70. minúte premenil jedenástku po faule Schlotterbecka na Josipa Stanišiča.
V 83. minúte vyrovnal z voleja z vnútra šestnástky Daniel Svensson, lenže v 87. minúte rozhodol o triumfe Bayernu v atraktívnom šlágri Joshua Kimmich, ktorý taktiež trafil loptu vo vzduchu v pokutovom území.
Bavori tak zveľadili svoj náskok na čele priebežnej tabuľky na 11 bodov a smerujú za 35. nemeckým titulom.
„Máme náskok 11 bodov. Dali sme 88 gólov. Prečo teraz spomaliť? Ideme naplno,“ vyhlásil tréner Bayernu Vincent Kompany podľa agentúry AFP.
VIDEO: Zostrih zápasu Dortmund - Bayern
„Dnes to bolo extrémne. Bolo cítiť, že Dortmund chcel využiť svoju šancu, vnímali sme to počas celých 90 minút. Aj za stavu 2:2 stále útočili a chceli vyhrať. Ale ani naši chlapci sa nestiahli. Neustále sme sa snažili nájsť svoje momenty.
Podľa mňa to bola skvelá reklama na Bundesligu s intenzitou, gólmi a predovšetkým s absolútnou túžbou oboch tímov neustále útočiť a vyhrať zápas,“ citoval belgického kormidelníka web mníchovského klubu.
Kane zaznamenal štvrtý bundesligový duel s dvoma strelenými gólmi za sebou. V 24 stretnutiach dal až 30 gólov a môže prekonať rekord v počte presných zásahov za jednu sezónu nemeckej najvyššej súťaže.
Ten drží poľský kanonier Robert Lewandowski, ktorý strelil 41 gólov v ročníku 2020/2021.
„Určite som na dobrej ceste. Prežívam dobré obdobie a musím pokračovať v tom, čo robím,“ odpovedal Kane podľa agentúry AFP pre Sky Germany ohľadom rekordu. Anglický zakončovateľ má na konte 45 gólov vo všetkých súťažiach, čo je jeho kariérne maximum, pričom do konca sezóny zostáva približne tretina zápasov.
„Niekedy ako útočník prežívate obdobie, keď takmer všetko, čoho sa dotknete, skončí v sieti. Nemyslím si, že je o titule rozhodnuté. Pred pár týždňami sme mali 11-bodový náskok a videli sme, ako rýchlo sa to môže zmeniť. Musíme zostať sústredení,“ dodal Kane pre ESPN.
Druhý je v tabuľke práve Dortmund, ktorý prehral v doterajšom priebehu sezóny len dva zápasy v Bundeslige. Oba proti Bayernu, ktorý má na konte jedinú ligovú prehru.
„Bol to naozaj veľmi dobrý výkon. Tím tvrdo bojoval a zaslúži si uznanie. Na druhej strane stojí Bayern. Keď sa pozriete už len na prvý gól, to je svetová trieda. A práve to je napokon ten rozdiel, čo sa ukázalo aj v tomto zápase. Napriek tomu chcem pochváliť svoj tím.
Povedal som to hráčom aj osobne, pretože bojovali zo všetkých síl. Bayern sa musel poriadne nadrieť, aby si odtiaľto odniesol víťazstvo. S trochou šťastia možno z takého zápasu vyťažíte remízu. Na konci však rozhodne ten malý kúsok kvality navyše, napríklad od Kimmicha,“ citoval web Bayernu trénera Dortmundu Nika Kovača.