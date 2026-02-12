Žilina zareagovala na odchod Belka. Prichádza na hosťovanie brankár zo Zbrojovky Brno

Dominik Sváček
Dominik Sváček (Autor: MŠK Žilina)
TASR|12. feb 2026 o 17:37
Odchovanec Viktorie Plzeň prešiel mládežníckymi kategóriami tohto klubu a v jeho drese si pripísal aj štart za A-tím.

Novou posilou futbalového klubu MŠK Žilina sa stal český brankár Dominik Sváček. Pod Dubeň prichádza zo Zbrojovky Brno na hosťovanie do konca tejto sezóny s následnou opciou na trvalý prestup. Informovala o tom oficiálna webová stránka „šošonov".

V sezónach 2021/2022 a 2022/2023 pôsobil v drese MFK Tatran Liptovský Mikuláš. V druhej českej lige odchytal za Zbrojovku Brno doteraz 20 stretnutí, z toho päťkrát si udržal čisté konto.

„Prvé dojmy po príchode do Žiliny sú super. Žilinu som už ako súper vnímal ako veľký klub. Keď sme sem chodili hrať, vždy to bol veľký zápas. Cítil som tu veľkú kvalitu. Kabína vyzerá ako dobrá partia, chalani ma prijali v pohode.

Zatiaľ to celé pôsobí veľmi dobre. Konkurencia je všade. Chalani sú mladí a šikovní. Dnes už úplne nezáleží na veku – keď je niekto kvalitný, môže chytať. Ja som sem prišiel dať zo seba čo najviac a pomôcť tímu. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať,“ uviedol Sváček pre web Žiliny.

Po odchode Ľubomíra Belka do Stavangeru reagovalo vedenie MŠK Žilina na situáciu medzi žrďami príchodom skúsenejšej posily.

„Dominik prichádza na hosťovanie s opciou, veľmi dobre ho poznáme z jeho pôsobenia v Liptovskom Mikuláši, kde dlhodobo potvrdzoval svoje kvality.

Máme na neho výborné referencie aj z ďalších klubov. Po odchode Ľuba Belka sme cielene hľadali brankára so skúsenosťami, ktorý bude pripravený okamžite naskočiť," zdôraznil športový manažér Žiliny Karol Belaník.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
19
13
3
3
41:26
42
V
V
P
P
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
19
11
5
3
34:16
38
P
V
V
V
R
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
19
11
4
4
43:25
37
V
P
P
P
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
19
11
3
5
35:19
36
R
V
P
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
19
8
3
8
32:28
27
V
P
V
P
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
19
7
5
7
29:31
26
R
V
P
P
V
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
19
6
5
8
21:26
23
V
R
V
V
R
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
19
4
8
7
19:26
20
P
P
R
V
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
19
5
4
10
20:30
19
P
P
R
P
V
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
19
5
3
11
14:35
18
P
R
R
P
P
11
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
19
5
2
12
27:39
17
V
V
V
R
P
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
19
2
7
10
16:30
13
P
P
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

