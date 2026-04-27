Škriniarovo Fenerbahce sa rozhodlo odvolať trénera. Definitívnou bodku bola prehra v derby

Slovenský futbalový obranca Milan Škriniar bude mať vo Fenerbahce Istanbul nového trénera. Vedenie tureckého klubu odvolalo v pondelok z postu hlavného kouča Domenica Tedesca.
Štyridsaťročný taliansko-nemecký kormidelník skončil na lavičke 24 hodín po prehre v mestskom derby s Galatasarayom (0:3) v rámci 31. kola Süper Lig.
Bývalý tréner Belgicka sa ujal funkcie vlani v septembri, keď nahradil Portugalčana Joseho Mourinha.
Prehra v derby zrejme znamená koniec nádejí na zisk prvého ligového titulu od roku 2014, tri kolá pred koncom sezóny stráca Fenerbahce z druhej priečky na lídra tabuľky Galatasaray sedem bodov.
Vedenie Fenerbahce vo svojom stanovisku uviedlo, že klub odvolal aj športového riaditeľa Devina Özeka a futbalového koordinátora Berkeho Celebiho. Mužstvo povedie do konca sezóny doterajší asistent trénera Zeki Murat Gole, informovala agentúra AFP.