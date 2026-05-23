Ligu hrá len druhý rok. Novozélandský klub získal v Austrálii historický titul

TASR|23. máj 2026 o 14:09
Futbalisti Aucklandu FC sa stali historicky prvým klubom z Nového Zélandu, ktorému sa podarilo ovládnuť najvyššiu súťaž v Austrálii. Vo finále tamojšej A-League triumfovali nad Sydney 1:0.

Pre Auckland to bola pritom len druhá sezóna v najvyššej súťaži.

„Som neskutočne šťastný za chalanov. Máme tu skvelú skupinu hráčov, je preto úžasné byť súčasťou. V najlepší čas som strelil svoj prvý gól. Sme šampióni,“ citovala strelca jediného gólu Camerona Howiesona agentúra AP.

Tréner Aucklandu Steve Corica získal tretí titul v A-League, predošlé dva si vybojoval práve na lavičke finálového súpera v rokoch 2020 a 2021. Na lavičke Sydney viedol aj slovenského krídelníka Róberta Maka.

