Ligu hrá len druhý rok. Novozélandský klub získal v Austrálii historický titul

Futbalisti Aucklandu FC sa stali historicky prvým klubom z Nového Zélandu, ktorému sa podarilo ovládnuť najvyššiu súťaž v Austrálii. Vo finále tamojšej A-League triumfovali nad Sydney 1:0.
Pre Auckland to bola pritom len druhá sezóna v najvyššej súťaži.
„Som neskutočne šťastný za chalanov. Máme tu skvelú skupinu hráčov, je preto úžasné byť súčasťou. V najlepší čas som strelil svoj prvý gól. Sme šampióni,“ citovala strelca jediného gólu Camerona Howiesona agentúra AP.
Tréner Aucklandu Steve Corica získal tretí titul v A-League, predošlé dva si vybojoval práve na lavičke finálového súpera v rokoch 2020 a 2021. Na lavičke Sydney viedol aj slovenského krídelníka Róberta Maka.