Fenerbahce so Škriniarom v súboji o titul pohorelo. Galatasaray ovládol derby rozdielom triedy

Futbalisti Galatasarayu Istanbul zvíťazili v 31. kole tureckej Süper Lig nad mestským rivalom z Fenerbahce jednoznačne 3:0.
V boji o titul tak navýšili svoj náskok tri kolá pred koncom súťaže na 7 bodov práve pred Fenerbahce.
Celý zápas v drese hostí odohral s kapitánskym "C" slovenský reprezentačný obranca Milan Škriniar.
Fenerbahce začalo zápas lepšie a už v 13. minúte mohlo ísť do vedenia z pokutového kopu, no Anderson Talisca domáceho gólmana neprekonal.
Galatasaray sa dočkal prvého gólu v 40. minúte, keď skóroval Victor Osimhen.
Aj v druhom polčase boli aktívnejší domáci futbalisti. Gól Lucasa Torreiru z 56. minúty bol zrušený po zásahu VAR-u, no v 67. minúte zvýšil náskok na 2:0 Baris Ylmaz, ktorý premenil penaltu.
Gólu sa napokon dočkal aj Torreira, ktorý poistil triumf Galatasarayu gólom v 83. minúte na konečných 3:0.
Zápas nedohral po druhej žltej karte brankár Fenerbahce Ederson, ktorý putoval do spŕch už v 62. minúte.