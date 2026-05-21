VIDEO: Ronaldo sa dočkal. Al-Nassru pomohol k jeho prvému titulu dvomi gólmi

Hviezdny portugalský futbalista Cristiano Ronaldo s an-Nasrem prvýkrát vyhral saudskú ligu.
Titul si celok z Rijádu zabezpečil v poslednom 34. kole výhrou 4:1 nad Damacom, vďaka ktorej súťaž ovládol s náskokom dvoch bodov pred al-Hilálom.
Štyridsaťjedenročný Ronaldo sa na výhre domácich podieľal dvoma gólmi a vylepšil si celkovú bilanciu v súťaži na 102 zásahov.
V aktuálnom ročníku majster Európy z roku 2016 zaznamenal 28 gólov. Lepší boli iba Ivan Toney (32) a Julián Quiňones (33).
O zostávajúce góly domácich sa postarali v prvej polovici Sadio Mané a po prestávke Kingsley Coman.
Za Damac, ktorý napokon obsadil 16. miesto a zostúpil do druhej ligy, z penalty v 58. min znížil Morlay Sylla.
Ronaldo čakal na prvý titul s an-Nasrom od decembra 2022, keď prišiel z Manchestru United.
V minulosti sa päťnásobný držiteľ Zlatej lopty radoval z ligového primátu s Realom Madrid, Juventusom Turín a United.
An-Nasr si pripísal prvý titul od roku 2019 a celkovo jedenásty, čo ho radí na tretie miesto poradia najúspešnejších saudských klubov. Viac ligových triumfov majú na konte iba al-Ittihád (14) a al-Hilál (21).