Skvelé výkony milánskych klubov. Inter štvorgólovy, AC s famóznym obratom

Presvedčivým triumfom si upevnili priebežné 2. miesto v tabuľke za Neapolom, na ktorý strácajú tri body, no odohrali o zápas menej.

Hráči AS Rím zvíťazili na ihrisku Udinese Calcio 2:1. Domáci viedli po 1. polčase po góle Lorenza Luccu, no hostia otočili zásluhou Lorenza Pellegriniho a Arťoma Dovbyka, ktorí skórovali z pokutových kopov. AS má na konte 30 bodov a figuruje na 9. mieste, Udinese je o dve priečky nižšie s 26 bodmi.