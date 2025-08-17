Haraslín videl žltú kartu. Spartu to neoslabilo a je späť na čele tabuľky

Lukáš Haraslín (Autor: AC Sparta Praha)
TASR|17. aug 2025 o 22:01
Z výhry sa teší aj ďalší pražský tím.

PRAHA. Futbalisti Bohemians Praha zvíťazili na ihrisku MFK Karviná 2:1 v nedeľňajšom zápase 5. kola českej ligy.

Ukončili tým sériu troch prehier a na konte majú šesť bodov. Karviná prehrala v druhom domácom zápase za sebou a v tabuľke má deväť bodov.

Slovenský obranca Dávid Krčík odohral v drese domácich celý zápas. Brankár hostí Tomáš Frühwald sledoval duel z lavičky.

Futbalisti AC Sparta Praha sa po 5. kole posunuli na 1. miesto najvyššej českej súťaže.

V nedeľňajšom zápase zvíťazili na ihrisku Slovana Liberec 2:0 a po štvrtom víťazstve za sebou majú s 13 bodmi dvojbodový náskok na Slaviu Praha.

Slovenský kapitán pražského tímu Lukáš Haraslín bol na ihrisku do 78. minúty a v prvom polčase dostal žltú kartu.

Chance liga - 5. kolo

MFK Karviná - Bohemians Praha 1905 1:2 (1:1)

Góly: 11. Gning - 42. Matoušek, 83. Drchal

/D. Krčík odohral celý zápas - brankár T. Frühwald bol na lavičke/

FC Slovan Liberec - AC Sparta Praha 0:2 (0:1)

Góly: 10. Kadeřábek, 49. Birmančevič

ČK: 31. Kayondo (Liberec)

/L. Letenay hral od 54. min., P. Dulay bol na lavičke - L. Haraslín hral do 78. min. a dostal ŽK, brankár J. Surovčík bol na lavičke/

Tabuľka: Česká Chance liga

Česko

    dnes 22:01
