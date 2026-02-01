Dortmund musel otáčať zápas s posledným tímom, dvomi gólmi prispel Guirassy

Futbalisti VfB Stuttgart zvíťazili v nedeľňajšom zápase 20. kola bundesligy nad SC Freiburg 1:0 gólom Ermedina Demiroviča z 90. minúty a poskočili na štvrté miesto tabuľky.
Štvrté ligový víťazstvo po sebe dosiahli hráči Borussie Dortmund, ktorí doma zdolali posledný Heidenheim 3:2 vďaka dvom gólom Serhoua Guirassyho.
Guinejský útočníka mohol skompletizovať hetrik, ale v 85. minúte nepremenil druhú penaltu v zápase. Borussia je druhá so šesťbodovým mankom na Bayern Mníchov.
Bundesliga - 20. kolo:
VfB Stuttgart - SC Freiburg 1:0 (0:0)
Gól: 90. Demirovič
Borussia Dortmund - 1. FC Heidenheim 3:2 (1:1)
Góly: 44. Anton, 68. a 69. Guirassy (prvý z 11m) - 45.+5 a 48. Niehues