Dortmund musel otáčať zápas s posledným tímom, dvomi gólmi prispel Guirassy

Momentka zo zápasu Borussia Dortmund - 1. FC Heidenheim
Momentka zo zápasu Borussia Dortmund - 1. FC Heidenheim (Autor: TaSR/AP)
TASR|1. feb 2026 o 20:13
Borussia vyhrala štvrtýkrát po sebe.

Futbalisti VfB Stuttgart zvíťazili v nedeľňajšom zápase 20. kola bundesligy nad SC Freiburg 1:0 gólom Ermedina Demiroviča z 90. minúty a poskočili na štvrté miesto tabuľky.

Štvrté ligový víťazstvo po sebe dosiahli hráči Borussie Dortmund, ktorí doma zdolali posledný Heidenheim 3:2 vďaka dvom gólom Serhoua Guirassyho.

Guinejský útočníka mohol skompletizovať hetrik, ale v 85. minúte nepremenil druhú penaltu v zápase. Borussia je druhá so šesťbodovým mankom na Bayern Mníchov.

Bundesliga - 20. kolo:

VfB Stuttgart - SC Freiburg 1:0 (0:0)

Gól: 90. Demirovič

Borussia Dortmund - 1. FC Heidenheim 3:2 (1:1)

Góly: 44. Anton, 68. a 69. Guirassy (prvý z 11m) - 45.+5 a 48. Niehues

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

    dnes 20:13
