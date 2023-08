Hráči nespali a chytali kŕče. Strašný kolotoč, krútil hlavou brankár

Malá tribúna praskala vo švíkoch. Za zábradlím sa tiež hľadalo miesto ťažko. Podľa oficiálneho zápisu prišlo do Diviak osemsto priaznivcov.

„Bol som v permanencii viac, ako som si myslel. Prvých desať minút to bol strašný kolotoč. Doslova sa mi točila hlava. Myslel som, že budeme mať viac z hry, ale nemali sme nič. Zachytal som si poriadne, až príliš,“ pre Spornet povedal 32-ročný brankár ŠK Dynamo Diviaky Adam Gonšor.

Počas kariéry nikdy proti účastníkovi Niké ligy nechytal. Raz za Martin presedel zápas proti Zlatým Moravciam na lavičke.

Pri svojej premiére proti ligistovi predviedol viacero skvelých zákrokov.

„Som rád, že som pomohol mužstvu. Škoda smolných dvoch gólov, mohlo to byť o niečom inom.

V druhom polčase sme hrali lepšie. I tak sa ukázalo, kde je Ružomberok a kde sme my. Oni sú profesionáli a my chlapci, ktorí chodíme do práce,“ dodal muž, ktorý pracuje ako obchodný zástupca.