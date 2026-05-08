Ďalšie hráčky prehovorili. Bývalý tréner čelí novým obvineniam zo zneužívania

Štyri roky po tom, čo sa Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) rozhodla nepotrestať argentínskeho trénera Diega Guacciho napriek tomu, že ho päť hráčok obvinilo z obťažovania a zneužívania, sa prípad opäť otvára.
Verejne sa totiž prihlásili ďalšie tri futbalistky, ktoré trénera obviňujú z nevhodného správania. Aldana Videla Quintanová opísala, že čelila útokom na svoju sexualitu aj psychickému tlaku:
"Obťažoval ma kvôli mojej sexualite. Na každom tréningu mi hovoril, že môj výkon závisí od toho, či som so svojou partnerkou alebo nie.
Aby som mohla byť v národnom tíme, musím mať rovnakú odvahu, akú mám verejne prejaviť svoju sexualitu, ako keby byť lesba bola zlá vec. Nútil ma sprchovať sa samu, mimo tímu, v obrovskej šatni, kde som sa bála, že sa mi niečo stane," povedala.
Roky mlčania sa skončili
Mabel Velardeová uviedla, že sa rozhodla prehovoriť až po jedenástich rokoch:
"Robím to pre dievčatá, pre nové generácie, pre ženy. Je veľmi dôležité, aby existovali procesy odškodnenia i obnovy a aby ľudia, ktorí prekračujú hranice, mohli brať zodpovednosť za svoje činy," uviedla.
Florencia Mercauová opísala najvážnejšie tvrdenia. Podľa jej slov čelila vyhrážkam aj vydieraniu:
"Keď som prišla do River Plate, mala som 20 rokov. Guacci ma obťažoval, žiadal ma o nahé fotografie a ak by som ich neposlala, nehrala by som.
Povedal mi, že ak by som niečo povedala, bude ma všade hľadať, aby ma zabil. Musela som zo strachu opustiť klub, ktorý tak milujem," napísala.
Podľa dostupných informácií sa pokúsila o samovraždu a dodnes sa zo zážitkov nespamätala.
Tieto tri nové svedectvá sa pridávajú k piatim hráčkam, ktoré už v roku 2021 obvinili Guacciho zo sexuálneho zneužívania a obťažovania počas jeho pôsobenia pri mládežníckych reprezentáciách.
V sťažnostiach sa objavili aj šokujúce výroky, ktoré mali tréner smerovať na hráčky, vrátane urážok a ponižovania.
FIFA trénera nepotrestala
Etická komisia FIFA pôvodne odporučila sankcie, konečné rozhodnutie však prijala rozhodcovská komora. Hráčky sa nemohli odvolať, keďže neboli považované za strany konania.
Záverečná 40-stranová správa uvádza, že dôkazy boli „nedostatočné“ na potvrdenie obvinení, no zároveň neznamenajú očistenie trénera ani potvrdenie jeho neviny.
Guacci obvinenia odmieta a tvrdí, že ide o „sieť klamstiev“ s cieľom zničiť jeho kariéru. Spolu s manželkou podnikli právne kroky proti hráčkam aj novinárom.
Futbalistky však upozorňujú, že po nahlásení prípadu čelili ďalšiemu tlaku, obťažovaniu a verejnému hanobeniu.
„Posolstvo, ktoré vysielajú, je nebezpečné – ak prehovoríte, skončíte horšie ako predtým,“ zaznelo z ich prostredia.